Ford exibe versões especiais da Transit e Ranger na feira LAAD 2023

A Ford Pro participa de 11 a 14 de abril da LAAD Defence & Security 2023, no Riocentro, no Rio de Janeiro, com a exibição de modelos especiais da Ranger e da Transit. A LAAD é uma das maiores feiras dos setores de Defesa e Segurança da América Latina.

Além de uma Ranger de polícia e uma Transit ambulância, a grande novidade é a Transit Chassi, que será lançada no segundo semestre, apresentada numa versão implementada com baú e equipada como centro de comando móvel.

O evento é restrito a autoridades e integrantes do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Bombeiros e Polícia Civil de todos os estados do Brasil, além de empresas do setor e delegações de mais de 130 países.

A Ford Pro, divisão de veículos comerciais da marca, conta com uma área de engenharia dedicada ao desenvolvimento de versões especiais para atender os clientes desse segmento.

Ranger Polícia

A Ranger de polícia mostrada na LAAD 2023 é da versão Limited, com motor 3.2 e tração 4x4. Como principal novidade, ela possui uma cela intermediária humanizada isolada na segunda fileira, com bancos, portas e piso revestidos em ABS lavável, capacidade para dois ocupantes, cinto de segurança de três pontos e ar-condicionado independente.

A caçamba também tem compartimento para equipamentos e cela com capacidade para transportar quatro ocupantes com ar-condicionado. Ambas as celas dispõem de sistema de monitoramento por câmeras e áudio.

A picape conta com proteção balística, suportes para armas, farol de beco e tecnologia de sinalização que permite a sincronização com outros veículos. Ela possui também uma sirene de baixa frequência, emitindo uma vibração que pode ser sentida pelo motorista da frente mesmo se estiver com os vidros fechados e o som interno alto.

Transit Ambulância

A Transit ambulância exposta no Riocentro é do tipo D, montada em um furgão longo com teto alto. Ela segue os requisitos do novo descritivo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com dois bancos dos atendentes voltados para frente com cinto de segurança de três pontos, maca biarticulada de alumínio e sistema de monitoramento com câmeras internas e externas que permite gravação, acesso remoto e telemetria.

O sistema de comunicação interno inclui o semáforo da vida, que possibilita ao médico informar ao motorista as condições do paciente para mudar o modo de condução. O ar-condicionado possui um sistema de purificação com luz ultra-violeta, bio-safety.

Ela também traz recursos aprimorados de isolamento acústico, climatização, iluminação, armários, prancha de resgaste, sistema de oxigênio e sistema acústico com dois alto-falantes de 100 W e megafone. A nova sinalização em LED, assim como na Ranger de polícia, permite a sincronização com outros veículos.

A linha Transit é também é a única do segmento que oferece a opção de transmissão automática, lançada no mês de março.

Transit Chassi – Centro de Comando Móvel

A nova Transit Chassi, que chega ao mercado no segundo semestre de 2023, é apresentada numa versão equipada como centro de comando móvel, com toda a estrutura de uma unidade de inteligência para suporte da polícia.

Ela tem um mastro telescópico com faróis de LED e câmera móvel com visão de 360 graus, zoom de 42x, visão noturna e estabilização de imagem. Há também três câmeras nas laterais e na frente do veículo, todas com sistema de reconhecimento facial e de placas.

O seu baú, totalmente em alumínio, tem interior do tipo escritório, com mesas, quatro cadeiras, duas telas de 43 polegadas, ar-condicionado, área de café, frigobar, armários e tomadas de 110/220 V. O acesso é feito por reconhecimento facial, digital, código ou cartão, com auxílio de estribo elétrico.





