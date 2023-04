Novo Citroën C3 ultrapassa 15 mil unidades vendidas

O Novo Citroën C3 ultrapassou a marca de 15 mil unidades vendidas desde o seu lançamento. Em março, acompanhando o mercado, a marca Citroën apresentou crescimento de 53% e volume total de 2.835 carros emplacados.

Lançado em agosto do ano passado e primeiro de uma família de três modelos produzidos na América do Sul, o Novo Citroën C3 traz, segundo a marca, o maior porta-malas do segmento, além de duas opções de motores: o 1.6 16V da família EC5 com até 120 cavalos e 15,7 kgfm e o 1.0 Firefly de até 75 cv e 10,7 kgfm.

A Citroën declara que, em termos de tecnologia, o destaque é o Citroën Connect Touchscreen 10”, a central multimídia que possui uma interface simples, processamento rápido e integração com Android Auto e Apple Carplay sem fio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sua suspensão elevada e pneus de perfil elevado dão ao Novo C3, de acordo com a marca, uma atitude SUV "única", entregando versatilidade em diferentes tipos de pisos e obstáculos urbanos.

Além disso, seu projeto inteligente garante a acessibilidade na compra e troca de componentes de desgaste natural e em caso de colisões.

Disponível em diferentes configurações, incluindo opções com câmbio automático, o Novo Citroën C3 também oferece um pacote de manutenção com revisões a preço fixo, diluídas durante o período de três anos, somam menos de R$ 2 por dia.

Tags