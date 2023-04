Mercedes-Benz testa novos sistemas de freio perto do Círculo Polar Ártico

Em comparação com o asfalto seco, o nível de aderência no gelo e na neve é até 90% menor. Essas diferenças têm um efeito profundo na estabilidade e controle de um veículo, especialmente ao acelerar, parar e mudar de direção

A Mercedes-Benz testa a próxima geração de sistemas de freio em Arjeplog, Suécia, perto do Círculo Polar Ártico. Há mais de 20 anos, a marca possui seu próprio centro de testes para condições mais extremas.

Além dos atuais modelos, as futuras gerações de veículos elétricos também são testadas nas viagens sobre o lago congelado e pela montanha mais alta da região.

No caminho para um futuro totalmente elétrico, a marca declara que a equipe está trabalhando em uma nova geração de sistemas de controle de estabilidade. Estes utilizam as propriedades do acionamento elétrico para controlar com precisão o torque nas rodas.

A Mercedes-Benz declara que desde que criou as instalações de teste na região de Arjeplog, seus veículos evoluíram muito.

Outra vantagem é que as condições climáticas e as superfícies permanecem relativamente constantes durante o inverno no Círculo Polar Ártico.

Os veículos de teste são equipados com pneus padrão para todas as estações ou específicos para o inverno, a fim de refletir melhor o comportamento de uso diário dos clientes.

