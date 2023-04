Em relatório, Ford mostra avanços em carbono neutro e cadeia de suprimentos

Repórter Anuário do Ceará

Segundo o De 2017 a 2022, a Ford reduziu em 40% as emissões de suas fábricas. Em 2022, 60% da eletricidade usada pela empresa foi livre de carbono

A Ford lançou seu Relatório Integrado de Sustentabilidade e Finanças 2023, detalhando o progresso da empresa com o compromisso de criar um transporte mais sustentável, inclusivo e equitativo no futuro.

Segundo a marca, o documento incorpora mais de duas décadas de liderança da Ford em relatórios de sustentabilidade. A empresa segue em busca de alcançar a neutralidade de carbono até 2050 em toda a sua linha de veículos, operações e cadeia de suprimentos.

O relatório destaca o progresso das iniciativas da empresa para obter matérias-primas produzidas com responsabilidade e tornar mais transparente a sua cadeia de suprimentos de veículos elétricos e baterias.

Veículos elétricos

A Ford declara estar investindo mais de US$ 50 bilhões em todo o mundo, de 2022 a 2026, para desenvolver e fabricar veículos elétricos e baterias.

Com isso, a empresa busca atingir sua meta de produção anual de 600.000 veículos elétricos até o final de 2023, e de mais de 2 milhões até o final de 2026. Até 2030, a marca espera que metade do volume de suas vendas globais seja de veículos elétricos.

Carbono neutro

Além das emissões de seus veículos, a empresa declara que o seu compromisso com a neutralidade de carbono tem como foco a redução das emissões das instalações, processos e eletricidade que suportam as suas operações e cadeia de suprimentos global.

A empresa declara que reduziu as emissões de nível 1 e 2 em 35,4% desde 2017, que incluem as emissões diretas de suas operações e as emissões indiretas da energia comprada.

A Ford declara investimento mais de US$ 26 milhões no aprimoramento de instalações para melhorar a eficiência e a conservação de energia nos processos de fabricação, que a ajudaram a atingir uma redução de 40% nas emissões absolutas de gases de efeito estufa na manufatura desde 2017.

A empresa também avança na transição para o uso de eletricidade livre de carbono, que hoje chega a 60,6% em suas operações globais, incluindo toda a eletricidade comprada para fabricação na Europa e México. Globalmente, 42,6% da sua eletricidade vem de fontes renováveis.

Cadeia de suprimentos responsável

A Ford diz trabalhar para garantir que a sua cadeia de suprimentos global proteja o meio ambiente e os direitos humanos. O relatório detalha várias novas iniciativas para aumentar a transparência, rastreabilidade e diligência prévia.

Em 2021, a Ford iniciou o mapeamento e auditoria da cadeia de suprimentos de veículos elétricos e baterias para entender melhor as origens das matérias-primas que utiliza, incluindo níquel, lítio, cobalto e grafite.

Até o momento, o projeto realizou 30 auditorias na cadeia de fornecedores desses quatro minerais críticos, incluindo todos os níveis até o local da mina.

No início de 2023, junto com seus fornecedores, a empresa também realizou uma auditoria dos seus sistemas de gestão de diligência prévia de níquel, lítio e cobalto.

Com base nesse processo, a Ford fortaleceu suas práticas corporativas, incluindo a introdução de novos requisitos ambientais, sociais e de governança em seus contratos de fornecimento.

