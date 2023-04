Chevrolet Bolt EUV faz teste de autonomia no Brasil

Repórter Anuário do Ceará

Para marcar a estreia do Bolt EUV no mercado brasileiro, a Chevrolet vai promover um desafio de autonomia com o intuito de estabelecer um novo recorde para o seu SUV elétrico compacto.

O Bolt EUV Range Challenge vai ser realizado na pista circular do Campo de Provas da GM em Indaiatuba (SP), nas próximas semanas. Mais detalhes serão compartilhados em breve.

De acordo com o Procedimento de Teste de Veículos Leves Harmonizado Mundialmente, versão traduzida do ciclo WLTP, por exemplo, o Bolt EUV é capaz de percorrer em média 456 km com uma carga completa da bateria.

Segundo a marca, a ideia do desafio é superar "consideravelmente" esta média, explorando a técnica que otimiza ao máximo a eficiência energética, conhecida globalmente como “hypermiling”.

O Bolt EUV chega como o segundo modelo 100% elétrico e zero emissão da Chevrolet no País. O primeiro foi o Bolt EV, que é ofertado desde 2019 e foi atualizado no ano passado.

Os dois modelos trazem acabamento premium e são equipados com motor de 203 cv de potência e torque instantâneo de 36,7 kgm. As baterias são de 66 kWh.

