Volvo Car Brasil oferece parcelamento sem juros nos modelos elétricos

A Volvo Car Brasil está oferecendo uma condição inédita de parcelamento sem juros para os modelos elétricos. Atualmente, a Volvo tem dois modelos de carros elétricos disponíveis no mercado brasileiro: o XC40, disponível em versão com um ou dois motores, e o C40.

O XC40 Recharge Ultimate Twin (P8) e o C40 Recharge estão com condição especial de 50% de entrada e 36 parcelas fixas com taxa zero.

Já o XC40 Recharge Plus Single (P6) está com entrada de 60% e 24 parcelas fixas, também com juros zero. Mais detalhes podem ser conferidos no site da Volvo Cars.

Para todo o ano de 2022, o Volvo Car Group registrou um lucro operacional de 22,3 bilhões de coroas suecas. A receita em 2022 foi de 330,1 bilhões de coroas suecas, enquanto as vendas globais atingiram 615.121 carros.

Eletropostos rápidos

A Volvo anunciou, também, a segunda fase do plano de instalação de eletropostos rápidos, ampliando para 28 pontos e 10.000 km de rodovias cobertas com carregadores.

Com a segunda fase, a marca chega a mais seis estados brasileiros: Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná e Rio de Janeiro, além de São Paulo.

O Ceará ainda não foi contemplado.





