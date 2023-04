Projeto T3: picape elétrica de segunda geração da Ford é anunciada 

A Ford anunciou o lançamento de uma picape elétrica totalmente nova em 2025, de segunda geração, ainda conhecida apenas como Projeto T3. Ela será produzida fábrica de veículos e baterias BlueOval City, em construção no Tennessee, nos EUA, com capacidade para fabricar 500.000 unidades por ano. A Ford e a parceira SK On estão investindo US$ 5,6 bilhões no projeto.

Segundo a Ford, a BlueOval City foi projetada para ser o primeiro complexo de produção de veículos e baterias com carbono neutro da marca. A meta da empresa é ter todas as suas fábricas no mundo abastecidas com eletricidade renovável e livre de carbono até 2035.

A BlueOval City faz parte do plano da Ford de aumentar a produção de veículos elétricos para 2 milhões de unidades por ano em todo o mundo até o final de 2026 e torná-los mais acessíveis para os clientes.

Nova era na indústria

O Projeto T3 tem como meta, segundo a Ford, reinventar e expandir ainda mais a franquia de picapes da marca.

A Ford está desenvolvendo sua picape elétrica de segunda geração junto com a nova fábrica, com uma área de montagem 30% menor que as plantas tradicionais e maior capacidade de produção.

Ao mesmo tempo, a marca declara ter conseguido reduzir a complexidade do trabalho dos times do Projeto T3, comparado aos programas anteriores.

Projeto T3 é uma abreviação de “Trust The Truck” (“Confie na Picape”) – grito de guerra do time de desenvolvimento que acabou sendo adotado como nome. A linha mestra da equipe foi criar uma picape em que as pessoas pudessem confiar na era digital.

A fábrica será abastecida com eletricidade livre de carbono desde a inauguração. Pela primeira vez em 120 anos, a Ford também vai usar energia recuperada das instalações e do sistema geotérmico para aquecer a fábrica sem geração de carbono – economizando cerca de 8,5 milhões de metros cúbicos de gás natural por ano.

O novo sistema de utilidades do complexo vai economizar cerca de 190 milhões de litros de água por ano reduzindo a evaporação das torres de resfriamento. Além de gerar zero resíduo para aterro sanitário, ele não usará água potável nos processos e haverá um sistema de captação de águas pluviais.

O complexo de 3.600 acres inclui uma fábrica de baterias BlueOval SK totalmente integrada. Ela vai produzir células e baterias que serão entregues diretamente na linha de montagem, em menos de 30 minutos.

A BlueOval City terá também um parque de fornecedores e um centro de modificação capaz de instalar acessórios muito usados nas picapes Ford – como revestimento de caçamba do tipo spray-in aplicado por robôs e caixas de ferramentas – antes da entrega para as revendas e clientes.

