Jeep apresenta novos carros nas trilhas do 57º Easter Jeep Safari

Um conjunto de veículos novos com capacidade off-road será revelado e testado pela Jeep durante o 57º Easter Jeep Safari, realizado de 1º a 9 de abril, em Moab, no estado norte-americano de Utah. Segundo a marca, os modelos eletrificados serão destaque durante o Safari este ano.

Os times de design da marca Jeep e da Jeep Performance Parts (JPP) by Mopar criaram vários veículos exclusivos que prometem ter capacidade para escalada de rochas e travessia de qualquer tipo de terreno.

Este ano, sete carros-conceito diferentes da Jeep e JPP estão equipados com conjuntos de motorização avançados. O Jeep Wrangler Magneto, primeiro conceito elétrico a bateria (BEV) apresentado pela marca, chega ao terceiro modelo da família, o Magneto 3.0.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além dele, outros três conceitos Jeep 4xe apresentam os componentes JPP by Mopar, desenvolvidos sob rigorosas especificações e com capacidade 4x4.

Os veículos para Easter Jeep Safari 2023 são:

Jeep Wrangler Magneto 3.0

O modelo foi apresentado pela primeira vez em 2021 como um veículo elétrico a bateria (BEV) de, segundo a marca, capacidade plena, silencioso, discreto, rápido e com uma força incomparável na prática do rock-crawling (subida em rocha).

As atualizações do Jeep Magneto 3.0 para este ano incluem um novo motor mais eficiente, que aumenta o torque, assim como uma programação atualizada, resultando em um aumento de 20% de energia utilizável e autonomia.

O Jeep Magneto 3.0 apresenta uma pintura atualizada. As cores branca (Bright White) e azul (Surf Blue) permanecem, porém o terceiro Magneto introduz detalhes externos mais vibrantes, incluindo a adição de realces em vermelho.

Jeep Scrambler 392

Lançado originalmente em 1981, o Jeep Scrambler (CJ-8) foi a primeira picape conversível da marca Jeep. Quatro décadas depois, o Jeep Scrambler 392 se baseia nas origens do CJ-8. Apesar de o CJ-8 não ter sido oferecido com um V8, o conceito oferece ganho de potência e torque com o seu motor Hemi de 6,4 litros (476 cv e 637 Nm).

O Scrambler 392 também reforça o desempenho de um off-roader de baixo peso, obtido por meio de uma carroceria de fibra de carbono customizada. O para-brisa é inclinado 12 graus para trás e combina com um teto rebaixado. A silhueta modificada remete aos clássicos hotrods.

Jeep Cherokee 4xe 1978

Lançado originalmente em 1974, o Jeep Cherokee (SJ) era uma versão esportiva do Wagoneer. A carroceria original foi bastante modificada e o exterior combina as proporções originais com uma pintura multicolorida com tema dos anos 1970.

Sob o capô, a estrela possui um conjunto de propulsão do Jeep Wrangler 4xe, que combina dois motores elétricos, um conjunto de baterias de alta tensão e um quatro-clindros turbo de 2 litros de alta tecnologia. Possui câmbio automático de oito marchas e pneus de 37” montados em rodas aro 17” customizadas.

Jeep Wrangler Rubicon 4xe

O Wrangler Rubicon 4xe possui carroceria em matizes de azul, a típica grade de sete fendas no capô com impressão tom sobre tom, além de bancos de couro customizados. Os tons do couro preto podem ser encontrados nos assentos.

A capacidade fora de estrada foi aumentada com a adição de um kit de suspensão a ar AccuAir para abrir vão para pneus de 37” e rodas American Expedition Vehicles (AEV) Borah de aro 17”. Os componentes AEV adicionais incluem para-choques dianteiro e traseiro, capas de diferencial e um guincho Warn Zeon.

Grand Wagoneer Overland

Os novos Grand Wagoneer e Wagoneer reinterpretam seus próprios legados. O conceito utiliza o novo motor Hurricane biturbo 510 de 3 litros e possui potência de 510 cv e 677 Nm de torque.

A principal característica desse protótipo é uma barraca RedTail Overland Skyloft customizada fixada no teto. De fibra de carbono, a Skyloft se abre em torno de 10 segundos. O interior foi todo remodelado para integrar a barraca.

Uma porta corrediça e um pequeno degrau, que também dobra como uma mesa utilizável, permitem fácil acesso.

Jeep Wrangler Rubicon 4xe Departure

Com rodas Vintage Bronze KMC Impact OL de 17” x 8,5” e pneus BFGoodrich de 37”, o Wrangler 4xe Departure oferece um kit de elevação de suspensão JPP de 2” (5 cm) com amortecedores Bilstein de alto desempenho, com reservatórios remotos que possibilitam maior curso da suspensão.

Há ainda um novo sistema de revestimento vinílico de assoalho JPP para uso pesado, disponível em todos os Wranglers atuais (JL) de quatro portas em produção. Com ralos integrados da Jeep, ele permite fácil limpeza do interior.

Jeep Gladiator Rubicon Sideburn

Oo Gladiator Sideburn é movido pelo V6 Pentastar de 3,6 litros, o conceito tem kit de elevação de suspensão JPP de 2” (5 cm) e com amortecedores Bilstein. As rodas pretas de seis raios HRE FT1 de 17” x 9” fazem par com pneus BF Goodrich de 37” x 13”.

Um recurso inédito utiliza cabos fixados das presilhas do capô até a parte inferior do para-brisa, direcionando galhos e arbustos para cima e para fora da linha do teto, evitando potenciais danos no capô e no para-brisa. Possui, também, um par de luzes de LED Tyri retangulares removíveis de 11” (28 cm) em cada um dos painéis do teto, com dispositivo de desconexão rápida.

O painel de instrumentos customizado exibe um mapa topográfico 3D do cenário no Moab em base preta fosca e trilhas prateadas escuras brilhantes. Os tons em toda a cabine são em prata fosco (Atomic Silver).

Tags