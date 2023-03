Ford lança a Ford Pro, sua nova estrutura de veículos comerciais no Brasil

A Ford criou uma nova organização global dedicada ao segmento de veículos comerciais, a Ford Pro, que depois da Europa e Estados Unidos agora chega oficialmente ao Brasil. Segundo a marca, o lançamento da nova estrutura é mais um passo na consolidação da Divisão de Veículos Comerciais da Ford América do Sul.

A marca declara que o objetivo é dar sequência ao seu crescimento no setor. Depois de inaugurar o centro de distribuição de peças em Cajamar (SP), e a fábrica no Uruguai, em parceria com a Nordex, a Ford lançou as versões minibus e furgão da Transit e foi a marca que mais ganhou participação de mercado no segmento desde 2022. Agora, prepara o lançamento da primeira van automática do Brasil e também anunciou a chegada da versão chassi.

Estrutura completa

A marca declara que a Ford Pro conta com uma estrutura própria de vendas e pós-vendas, engenharia, manufatura, análise de mercado, experiência do consumidor e conectividade. A organização foi criada para acompanhar toda a jornada do cliente, desde o momento de selecionar o veículo, passando pelo uso diário e manutenção, até o momento de renovação do veículo ou da frota.

O portfolio de produtos da Ford Pro é composto pelas linhas Ranger e Transit. Ela possui também uma área de engenharia com recursos próprios e instalações que desenvolve veículos especiais para grandes frotas ou entidades do governo.

A estrutura de vendas da Ford Pro oferece várias opções de financiamento para cada perfil de cliente, com condições que incluem desde taxa zero, sem entrada e em até 60 parcelas.

A rede de concessionárias Ford atua de forma integrada com os sistemas e depósitos de peças, por meio da conectividade, para dar atendimento prioritário ao cliente comercial. Os serviços pós-venda incluem também a Assistência 24 Horas com central exclusiva e ferramentas de conectividade para agilizar o atendimento.

A Ford Pro está investindo ainda na eletrificação e iniciou um programa de experimentação da E-Transit 100% elétrica com frotistas no Brasil para entender o seu tipo de uso, rotas, necessidades e padrões de recarga.

