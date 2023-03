Abarth e Puma lançam linha de acessórios e coleção de roupas

Neste mês de março, a Abarth lança, em parceria com a Puma, sua linha de acessórios para os carros, além da coleção exclusiva AbarthWear. Em 2022, a Abarth retornou ao mercado brasileiro com o seu primeiro SUV no mundo, o Pulse Abarth.

Disponível nas cerca de 50 concessionárias Abarth e no novo site da coleção, a linha Wear traz itens como jaquetas, moletons, camisetas, bonés e garrafas de inox.

No total, a coleção terá aproximadamente 50 peças e parte delas já pode ser encontrada nas lojas da marca.

Parceria com a Puma

A AbarthWear também traz uma parceria exclusiva com a Puma. Camisetas, jaquetas windbreaker e moletons já estão disponíveis para a compra. Os itens também podem ser adquiridos nas concessionárias que comercializam Abarth.

As cores da coleção são vermelho, branco e preto, que remetem aos tons do logotipo da marca. Além disso, o escorpião está presente em praticamente todas as peças. As roupas são masculinas e com numeração do P ao GG.

Linha de acessórios

A Abarth traz um portfólio de 16 acessórios exclusivos e originais Mopar disponíveis nas concessionárias ou no site Serviços Fiat. Os clientes poderão comprar, por exemplo, um filtro esportivo inbox K&N e alto-falante premium 6X9” Quadriaxial 60 W RMS e Subwoofer portátil JBL Bass Pro Go.

Há também acessórios para o visual do carro. É possível adquirir adesivos do escorpião, protetor de soleira com design em fibra de carbono com o nome da marca, tapete em carpete bordado ou ainda adesivos com o nome Abarth para o teto ou laterais.

Os endereços de todos os postos de vendas da linha de acessórios e AbarthWear pode ser conferidos no site da marca.

