Volkswagen anuncia seu primeiro SUV 100% elétrico no País, o ID.4

ID.4 faz parte da ofensiva de 15 novos produtos da marca no Brasil até 2025, com base na estratégia Acelera VW

Celebrando 70 anos no Brasil, a Volkswagen anuncia o lançamento do ID.4 no País. Primeiro modelo 100% elétrico da marca no mercado nacional, o ID.4 chega ao Brasil no segundo semestre como parte da estratégia de mobilidade sustentável da Volkswagen na América Latina. Detalhes do veículo como equipamentos de série, opcionais e preço sugerido serão revelados em breve.

De acordo com a empresa, a decisão de trazer o ID.4 ao Brasil foi tomada com base nos resultados de pesquisas realizadas nos dois últimos anos junto aos principais parceiros de negócio da marca, como concessionários, fornecedores, autoridades e clientes.

O ID.4 fez sua primeira aparição no Brasil em 2021, durante a ID. Week (em São Paulo), junto com o ID.3. Depois disso, o modelo foi apresentado a concessionários no Brasil e de países vizinhos, marcou presença no Rock in Rio 2022 (junto com o ID. Buzz) e esteve presente em feiras de negócio como o São Paulo Boat Show, entre outros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tecnologia

Totalmente elétrico, o ID.4 é montado sobre a exclusiva plataforma MEB, dedicada aos automóveis elétricos do Grupo Volkswagen. O ID.4 traz sistema de recarga rápida e é capaz, segundo a marca, de carregar até 80% da bateria em aproximadamente 40 minutos, considerando um carregador a recarga DC (150 kW). Por falar em bateria, elas ficam posicionadas no assoalho do modelo, permitindo um melhor aproveitamento do habitáculo.

A parte externa do modelo possui faróis interativos matriciais, denominados IQ. Light Matrix. Esses faróis foram combinados com os novos conjuntos de luzes traseiras em LED 3D com função animação.

Como todo membro da Família ID., o SUV que será lançado no Brasil trará recursos digitais e acabamento interno sem precedentes em sua categoria. O modelo trará ar-condicionado digital com três zonas de resfriamento (duas na frente e uma atrás).

Outro recurso que estará presente no ID.4 é o DCC: Dynamic Chassis Control (Controle Dinâmico de Chassi). Esse sistema oferece modos de condução diferentes (Sport, Normal, Eco e Individual), ajustando diversos recursos do veículo de acordo com o modo escolhido.

Em termos de segurança o ID.4 terá, entre outros, recursos como frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa, detector de fadiga do motorista, detector de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo, assistente traseiro de saída de vaga e airbag central.

Segundo a Volkswagen, o SUV elétrico já acumula mais de 165.000 unidades vendidas em todo o mundo desde o lançamento, no primeiro semestre de 2021. Isso faz do ID.4 o SUV elétrico mais vendido da marca e do Grupo Volkswagen.





Tags