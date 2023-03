O POVO testou: Kwid E-Tech 100% elétrico 2023

Em cinco dias de teste, não foi possível pegar a estrada, mas foi uma semana de constantes idas e vindas aos shoppings, levado pela atração ao wallbox, mesmo sem a real necessidade de compras ou resolver alguma tarefa. Tudo em busca de uma “tranquilidade psicológica”, mesmo com os prometidos 298 Km de autonomia da bateria.

O ponto alto, além do silêncio e do desempenho, é a praticidade. Mesmo para quem não tem lá tanta intimidade com a dinâmica dos carros elétricos, o processo é bem intuitivo e fácil. A troca de marcha é automática e ocorre por meio do câmbio elétrico rotativo.

A experiência é positiva. Externamente, o carro é bonito, design esportivo e chama a atenção nas ruas. O automóvel oferece regulador de altura de farol e um espaço considerável no porta-luva. Por falar em altura, a distância entre o solo e a base do veículo é 16,6 cm, considerada a maior altura do solo da categoria.

A indicação é transportar, no máximo, quatro pessoas, caso queira o mínimo de conforto. O peso é de 977 kg e faz de 0 a 50km/h em 4,1 segundos.

Há três formas de carregar: doméstico, wallbox e posto de abastecimento. Um detalhe, ao tentar carregar de forma doméstica, em uma das vezes, o plug não encaixou na entrada convencional da residência. O tempo médio é de 40 minutos de carregamento para 80% da carga. Segundo a montadora, o equivalente a até sete vezes mais economia ao ser comparado com um carro à combustão.

Há ainda o modo eco, função que procura otimizar o desempenho do motor e a velocidade máxima do carro, atuando como um assistente de condução, com a finalidade de obter melhor aproveitamento energético e ganho de autonomia.

Outro item tecnológico é a “frenagem regenerativa” que consiste, na prática, no seguinte: toda vez que o veículo desacelera, a energia é regenerada e se transforma em carga, fazendo com que a autonomia seja renovada. Em tempo: o novo volante de quatro raios acompanha botão push to talk e limitador de velocidade.

Ao encontro da proposta de deixar o carro mais moderno, o LED está presente em vários elementos: as luzes de circulação são em LED e ligam automaticamente, mesmo durante o dia. O painel de instrumentos conta com mostradores em LED e o design colabora para o condutor visualizar melhor as informações do carro e a performance.

Ainda na parte interna, os bancos têm acabamento em tecido e vinil, mas a quantidade de plástico é abundante em todas as partes.

A Renault destaca o baixo custo de manutenção como aliado e justifica de forma direta: os motores elétricos possuem um número menor de peças, logo a manutenção é mais simples, resultando em economia de até 50% em relação aos veículos à combustão.

Pelo preço, caberia um espelho no quebra sol do motorista, assim como mais espaço para guarda-trecos e/ou garrafa de água.

No que diz respeito à segurança, os itens de destaque são:



6 air bags

controle eletrônico de estabilidade

assistente de partida em rampa

alerta sonoro

freios ABS

sensor de pressão dos pneus

A garantia funciona da seguinte forma: três anos de garantia e a bateria tem oito anos de garantia ou 120mil km.

Sobre o receio de “viciar” a bateria, a Renault explica que as baterias de lítio não têm efeito memória, portanto é possível carregar o carro parcialmente a qualquer momento, sem prejudicar o desempenho.

Cores

São três opções de cores:



Branco Polar

Prata Diamond

Verde Noronha, cor exclusiva inspirada no arquipélago e no meio ambiente



É uma opção tentadora. Resolve a vida. Não fica refém das altas dos combustíveis e - até o momento - os shoppings não cobram taxas para carregamentos (basta o pagamento do estacionamento).

