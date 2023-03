Hyundai começa a exportar novo HB20 para o Paraguai

A expectativa, segundo a Hyundai, é comercializar cerca de 1.500 unidades do modelo no decorrer de 2023

O Novo Hyundai HB20, em versão atualizada em julho do ano passado para o mercado brasileiro, começa a ser exportado para o Paraguai. O modelo é produzido, exclusivamente, na fábrica da Hyundai em Piracicaba, interior de São Paulo.

Segundo a marca, a exportação do novo HB20 vai reforçar a estratégia da Hyundai de renovação de seu portfólio no país vizinho. A expectativa é comercializar cerca de 1.500 unidades do modelo no decorrer de 2023.

O Paraguai foi o primeiro país a receber o Hyundai HB20 depois do Brasil. O início das exportações ocorreu em março de 2016, com um lote inaugural de 600 unidades, pouco mais de três anos após o lançamento do modelo no mercado brasileiro, em outubro de 2012.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos últimos dois anos, o HB20 consolidou-se, de acordo com a marca, na preferência do consumidor paraguaio, tendo ocupado, consecutivamente, a liderança em vendas de seu segmento.

O design atualizado do Novo Hyundai HB20 traz para-choque mais volumoso, que agora abriga as setas, além de para-lamas e capô mais horizontais.

A nova aparência é mais retilínea e geométrica, ressaltando a percepção de tamanho do carro, que teve seu comprimento aumentado. Itens de segurança, tecnologia, conforto e conectividade também foram acrescentados.

A traseira do Novo Hyundai HB20 foi reestilizada e ampliada, e agora possui lanternas integradas que cruzam o carro de um lado ao outro, em linha com outros modelos recentes da Hyundai, como o novo Tucson e o novo Elantra.

As versões exportadas para o Paraguai terão opções de motor 1.0 e 1.6l, ambos aspirados. Oferecidos nas carrocerias hatchback e sedã, com câmbio automático ou manual, os veículos trazem rodas de liga leve diamantadas, seis airbags, câmera de ré, alarme perimétrico, limitador de velocidade, tela multimídia touchscreen de 8 polegadas com funções Apple CarPlay e Android Auto com conexão sem fio, e saída USB para carregamento rápido disponível aos ocupantes dos bancos dianteiros e traseiros.

A comercialização dos Novos Hyundai HB20 no Paraguai segue a cargo do representante oficial da marca sul-coreana no país desde 1988, a Automotor, que está presente em pontos de venda estrategicamente distribuídos por todo o território paraguaio.

Tags