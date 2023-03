Volkswagen do Brasil celebra 70 anos de inovação no Brasil

A Volkswagen do Brasil completa 70 anos de atuação no Brasil nesta quinta-feira, 23. A marca declara investimento de R$ 7 bilhões na América Latina de 2022 a 2026, o que inclui mais projetos de veículos locais, digitalização e descarbonização.

A Volkswagem aposta na estratégia “Acelera VW”, "que tem o objetivo de tornar a marca ainda +Diversa, +Digital, +Ágil, +Centrada no Cliente e +Neutra em Carbono".

Como parte da estratégia Acelera VW, a Volkswagen está lançando 15 novos veículos, principalmente flex e elétricos até 2025. Até o momento, foram lançados o Jetta GLI, Novo Polo, Polo Track, Gol Last Edition, Novo Polo GTS, Novo Virtus e Polo Track 1st Edition.

A marca segue líder entre os SUVs compactos, o segmento que mais cresce, com T-Cross e Nivus, que juntos somaram mais de 104.700 unidades comercializadas em 2022. Em 2023, a marca mantém sua liderança no segmento somando os dois modelos no primeiro bimestre.

Busca por neutralidade de carbono

A empresa informa que a descarbonização é um dos pilares mais importantes da estratégia da empresa que tem o objetivo ser neutra em carbono até 2050 (estratégia Way to Zero), considerando produtos e processos. Em nível global, a VW foi a primeira fabricante de veículos a assinar o Acordo de Paris.

A Volkswagen do Brasil segue a mesma estratégia de descarbonização. Entre as inúmeras ações, inaugurou em 2022 o departamento Way to Zero Center na fábrica Anchieta para o desenvolvimento de tecnologias com baixa emissão de CO2 para veículos.

Segundo a empresa, a Volkswagen do Brasil é a primeira fabricante de veículos do País que utilizará gás natural renovável (biometano) em suas fábricas Anchieta e Taubaté.

No total, serão mais de 50 mil m³ diários de biogás, fornecidos pela Raízen, utilizados principalmente no processo produtivo da Pintura das carrocerias das duas fábricas, com uma redução de mais de 90% nas emissões de CO2 comparando com a alternativa fóssil.

Além disso, todas as unidades da Volkswagen do Brasil utilizam energia elétrica 100% limpa, proveniente de fontes renováveis com o I-REC (Certificado Internacional de Energia Renovável) ou declarações reconhecidas pelo protocolo GHG (Gases de Efeito Estufa).

70 anos da Volkswagen

A história da Volkswagen do Brasil teve início em 23 de março de 1953 em um galpão na rua do Manifesto, no bairro Ipiranga, em São Paulo (SP).

Na época, o aumento das vendas incentivou a marca a construir uma fábrica no Brasil que fosse também uma base de exportação para a América do Sul.

Assim surgiu a planta Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), a primeira fábrica da Volkswagen fora da Alemanha, inaugurada em 1959. Em seguida vieram as fábricas de Taubaté (SP – veículos, inaugurada em 1976), de São Carlos (SP – motores, inaugurada em 1996), de São José dos Pinhais (PR – veículos, inaugurada em 1999) e o Centro de Peças e Acessórios em Vinhedo (SP), inaugurado em 2004.

20 anos de Total Flex

A Volkswagen foi pioneira ao lançar, em 2003, a tecnologia Total Flex, que permite o uso de etanol, gasolina ou os dois combustíveis em qualquer proporção. O Gol foi o primeiro carro a receber o motor Total Flex, presente hoje em toda a linha nacional da Volkswagen.

Unidades da Volkswagen do Brasil

- Fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP): onde são fabricados os veículos Nivus, Novo Polo, Novo Virtus e Saveiro. Inaugurada em 18 de novembro de 1959.

- Fábrica de Taubaté (SP): onde é fabricado o Polo Track. Inaugurada em 14 de janeiro de 1976.

- Fábrica de São Carlos (SP): onde são fabricados os motores EA111 1.6l e EA211 1.0l MPI, 1.0l TSI, 1.4l TSI e 1.6l MPI. Inaugurada em 12 de outubro de 1996.

- Fábrica de São José dos Pinhais (PR): onde é fabricado o T-Cross. Inaugurada em 18 de janeiro de 1999.

- Centro de Peças e Acessórios da Volkswagen do Brasil em Vinhedo (SP). Inaugurado em 13 de agosto de 2004.

