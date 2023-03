Stellantis investe 130 milhões de euros na Alemanha

A Stellantis anunciou que vai investir mais de 130 milhões de euros na Eisenach Assembly Plant, na Alemanha, produtora do SUV compacto Opel Grandland. O intuito, segundo a empresa, é acrescentar a produção do veículo sucessor do BEV que será fabricado na nova plataforma STLA Medium. A produção do novo BEV está programada para começar no segundo semestre de 2024.

A adição de um BEV à produção de Eisenach apoia o compromisso da Opel de ter uma linha de produtos totalmente elétricos na Europa até 2028. O Opel Grandland atualmente produzido em Eisenach inclui também variantes híbridas plug-in.

Inaugurada em setembro de 1992 com a produção do Opel Astra, a unidade de montagem de Eisenach fica no estado da Turíngia, região central da Alemanha. Em 2022, a unidade comemorou seu 30º aniversário com um evento Open Day que celebrou a produção de 3,7 milhões de veículos.

De acordo com a empresa, o investimento em Eisenach é uma etapa fundamental para cumprir os compromissos do plano estratégico Dare Forward 2030, que é liderado por cortes nas emissões para reduzir o CO2 pela metade até 2030 e por atingir o carbono líquido zero até 2038 com compensação percentual de um dígito das emissões restantes.

As principais metas do Dare Forward 2030 também incluem 100% das vendas de carros de passeio na Europa e 50% das vendas de carros de passeio e picapes nos Estados Unidos para serem BEVs até o final da década.

A Stellantis está investindo mais de € 30 bilhões até 2025 em eletrificação e software para fornecer BEVs que atendam às exigências dos clientes.

Os modelos atuais em Eisenach: Opel Grandland e Grandland GSe

O Opel Grandland de Eisenach ganhou fama no segmento dos SUV compactos. Com o Pure Panel totalmente digital, oferece um novo tipo de experiência de cockpit.

Além disso, o Grandland está equipado com outras tecnologias de ponta e sistemas de assistência com os quais os clientes anteriormente só estavam familiarizados em veículos de classes superiores.

Em primeiro lugar está a luz adaptável IntelliLux LED Pixel com um total de 168 elementos LED. Há também o Night Vision: o sistema que detecta pedestres e animais no escuro a uma distância de até 100 metros e avisa ativamente o motorista.

O SUV da Opel exibe a nova cara da marca, o Opel Vizor. Os clientes têm a escolha do motor de combustão altamente eficiente e variantes híbridas plug-in. O principal modelo é o Opel Grandland GSe esportivo com tração integral elétrica.

