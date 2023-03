Iveco Bus amplia presença no transporte escolar no Peru

A Iveco Bus, marca do Iveco Group, amplia sua participação no transporte escolar de Lima, no Peru, com o fornecimento de dois novos ônibus 17-280 encarroçados pela Apple Bus, os primeiros em negociação firmada pela Andes Motor, representante Iveco no Peru e no Chile.

Os veículos de 17 toneladas, na configuração de 52 assentos, atenderão as instituições do Grupo Educacional AvantGard, com quatro escolas em Lima. Com a renovação, a AvantGard Service passa a contar com uma frota de dez ônibus Iveco Bus.

A Apple Bus é um dos principais parceiros da Iveco Bus no país, construindo mais de 400 carrocerias com o chassi da marca nos últimos dez anos, principalmente nos serviços urbano e intermunicipal, em chassis movidos a diesel e GNV.

O chassi 17-280 tem motor FPT N67 de 280 cavalos, a maior potência do segmento segundo a marca.

O conceito de downspeeding do chassi Iveco Bus permite operar a baixas rotações com torque elevado, resultando, de acordo com a marca, em maior eficiência e redução do consumo de combustível, além de maximizar a vida útil do motor. A transmissão de seis marchas da ZF tem condução mais suave e melhor desempenho operacional.

A carroceria Astro Bus Escolar apresenta configuração interna com 52 assentos revestidos em vinil, cortinas, porta-pacotes, sistema de vídeo com três monitores, câmeras de monitoramento e cintos de segurança.

A Apple Bus também equipou os ônibus com um sistema de monitoramento de uso dos cintos e controle de temperatura na entrada dos veículos.

