Novo Nissan Sentra chega ao mercado nesta quinta, 16, a partir de R$ 148.490

O Novo Nissan Sentra Vhega foi lançado em São Paulo e chega ao mercado nesta quinta-feira, 16. Ele estará disponível para compra em um hotsite especial que disponibilizará 100 unidades com vantagens adicionais.

Os compradores dessas 100 primeiras unidades receberão itens do pacote Plus do Nissan Protect (três anos de revisões grátis e um ano extra de Nissan Way Assistance), cartão combustível no valor de R$ 1 mil, uma viagem especial criada pela Instaviagem, com direito a duas diárias, além de jantar, seguro e presente no quarto.

Preços do Novo Nissan Sentra Vhega

1 - Advance 2.0 CVT por R$ 148.490

2 - Exclusive 2.0 CVT por R$ 171.590

3 - Exclusive 2.0 CVT Interior Premium por R$ 173.290. Nesta versão o que muda é apenas o acabamento interno.

A oitava geração do Sentra promete mais tecnologia com Visão 360º Inteligente, Detecção de Objetos em Movimento (AVM + MOD), Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA), Alerta Inteligente de Atenção do Motorista (I-DA), Bancos com Tecnologia Zero Gravity, Controle Dinâmico de Chassi Integrado, Partida Remota do Motor e sistema premium de som Bose com 8 alto-falantes.

Hamilton Nogueira, enviado a São Paulo.

