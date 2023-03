Bridgestone diz buscar maior participação feminina

Repórter Anuário do Ceará

Um estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta que as mulheres vêm conquistando espaço em diversos segmentos e representam 24,2% do total de trabalhadores.

No setor automotivo, a Bridgestone diz estar a fazer um movimento para aumentar as inscrições de mulheres, principalmente no chão de fábrica. A companhia segue uma estratégia global de governança ambiental, social e corporativa, alinhada às demandas de cada planta.

A empresa criou um programa de capacitação técnica para aumentar o ingresso de mulheres em suas fábricas. Em parceria com o Senai, oferece bolsas integrais de Operação de Empilhadeira gratuito para mulheres, com treinamento e certificação.

À medida que as vagas de trabalho surgem, elas são convidadas a participar do processo seletivo na empresa. O programa existe desde 2021 e já recebeu 32 mulheres.

O programa está disponível no Senai Santo André, em São Paulo, e a previsão é de que as inscrições 2023 sejam abertas em maio.

A Bridgestone declara que trabalha para reforçar a equidade de gênero em todas as operações, por meio da implementação de programas de recrutamento que valorizem a diversidade e a inclusão.

No Brasil e América Latina, o programa Bridgestone Women's Initiative Network (BWIN) contribui para a construção de uma cultura que desenvolva a liderança feminina e a construção contínua de um ambiente diverso.

No último relatório da empresa, divulgado em 2022, cerca de 50% das pessoas contratadas pela Bridgestone na América Latina foram mulheres.

