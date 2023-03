Volvo Cars anuncia que terá um novo Tech Hub na Polônia

Repórter Anuário do Ceará

A Volvo Cars revelou novos planos para abrir um Tech Hub em Cracóvia, a segunda maior cidade da Polônia. Segundo a marca, o Tech Hub será um importante centro de desenvolvimento de software e desempenhará um papel crucial para a companhia que deseja ser uma marca totalmente elétrica até 2030.

O hub de tecnologia assumirá toda a responsabilidade pelo desenvolvimento de recursos para os novos carros 100% elétricos da marca.

Os engenheiros em Cracóvia devem aumentar a velocidade de inovação e desenvolvendo software para as áreas-chave da Volvo Cars - desde tecnologia de segurança básica baseada no conhecimento do que causa acidentes, até a percepção e algoritmos de assistência ao motorista e software para condução autônoma.

Outros desafios de engenharia incluem o desenvolvimento de recursos conectados de última geração ou o suporte a todo trabalho de desenvolvimento por meio da análise de dados.

A Volvo Cars pretende ter o novo Tech Hub operacional até o final deste ano, com cerca de 120 engenheiros. A estimativa é a de empregar entre 500 e 600 pessoas em Cracóvia, conectados aos principais centros de engenharia na China e na Suécia, bem como aos outros centros de tecnologia em todo o mundo.

Definido por software

Como demonstra o recém-revelado SUV Volvo EX90, a indústria automotiva está mudando rapidamente e os próximos carros totalmente elétricos serão todos definidos por software.

Os modelos Volvo do futuro serão totalmente elétricos, com opções de venda online, alimentados por computadores centrais que executam softwares desenvolvidos internamente e que se tornarão melhores com o tempo graças a constantes atualizações over-the-air.

Isso torna o desenvolvimento interno de software essencial para alcançar as ambições estratégicas, que incluem a liderança em novas tecnologias e uma marca de carros elétricos puros até 2030. Para isso, a Volvo está recrutando talentos de engenharia em todo o mundo e na Cracóvia.

Segundo a empresa, a escolha de Cracóvia deu-se após cuidadosa deliberação. A Volvo está presente no país há cerca de 30 anos, e a cidade é um centro tecnológico emergente, com uma vasta rede de empresas tecnológicas na região. Também possui um grande setor de telecomunicações, uma indústria que tem sido uma rica fonte de recrutamento em outras localidades em que existem outros centros de engenharia.

Atualmente a Volvo opera Tech Hubs em Estocolmo e Lund na Suécia, bem como em Bangalore na Índia, além de possuir centros de engenharia em Xangai, na China, e em Gotemburgo, na Suécia.

