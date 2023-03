Citroen cresce 56% no mercado de Veículos Utilitários Leves em fevereiro

Marca registrou crescimento de 56% no segmento de vans em comparação com janeiro

A Citroen registrou em fevereiro crescimento no mercado de Veículos Utilitários Leves (VULs), sobretudo com o e-Jumpy. Com uma autonomia de até 289 km, o utilitário elétrico pode ser conduzido por pessoas habilitadas com CNH de categoria B.

Em fevereiro, em contraste com a queda registrada no segmento em relação a janeiro, a Citroen cresceu 56% no mercado de vans. Parte desse resultado deve-se ao e-Jumpy, que emplacou mais de 70 unidades no período. Com isso, a marca fechou o mês com participação de 7% na categoria.

Nos números totais, comparando com o mesmo período de 2022, a Citroen cresceu 1,7%, enquanto a indústria registrou uma queda de 2,6%.

Desenvolvido na plataforma modular CMP, o e-Jumpy é equipado com um conjunto de baterias de íon-lítio de 75 kWh, garantindo um alcance de até 289 km/330 km (WLTP).

Possui motor com 26,5 kgfm de torque disponíveis de forma quase imediata; compartimento de carga com 6,1 m³ de volume, 1 tonelada de capacidade e acesso por portas traseiras ou corrediça lateral.

Além disso, tem um pacote completo de itens de segurança, indo do controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa até o detector de fadiga, que alerta, se necessário, o motorista para fazer uma pausa.

O sistema de recarga rápida de até 100 kW do e-Jumpy permite que o utilitário alcance os 80% de capacidade da bateria em até 45 minutos, e usa os conectores Type 2 e CCS2, os mais comuns na crescente infraestrutura instalada no País.

