Mercedes-Benz e as mulheres

A campanha se concentra em três protagonistas femininas que têm laços estreitos com a empresa; Em 2006, a Mercedes-Benz foi uma das primeiras empresas alemãs a estabelecer uma meta voluntária para aumentar a participação de mulheres em cargos de gerência sênior para 20% até o final de 2020

A Mercedes-Benz lançou campanha mundial para homenagear o Dia Internacional da Mulher. O filme destaca a superação de papéis de gênero e estimula reflexões como: "e se vivêssemos em um mundo onde fosse ainda mais normal do que é hoje as mulheres seguirem supostas 'carreiras masculinas'”?

A campanha se concentra em três protagonistas femininas que têm laços estreitos com a empresa. No centro, está Reema Juffali, a primeira piloto feminina da Arábia Saudita, que está competindo no GT World Challenge em um Mercedes-AMG GT3.

Além disso, Adi Ofek, CEO do Mercedes-Benz Tech Center em Tel Aviv, e Johanna Weiss, membro de uma equipe que promove a diversidade em eSports, contarão suas próprias histórias de sucesso em vários formatos de mídia social.

Em 2006, a Mercedes-Benz foi uma das primeiras empresas alemãs a estabelecer uma meta voluntária para aumentar a participação de mulheres em cargos de gerência sênior para 20% até o final de 2020.

Atualmente, essa participação está em quase 25%. Como próximo passo, a Mercedes-Benz declara que pretende ter 30% de mulheres na alta administração até 2030. O Conselho de Administração do Mercedes-Benz Group AG é quase 40% feminino, com três mulheres entre os oito membros.

A Mercedes-Benz participa de programas de informação sobre empregos e carreiras. Na Europa, a iniciativa educacional Genius visa inspirar a paixão por fenômenos naturais, tecnologias, mobilidade e digitalização. A marca também oferece programas de mentoria para mulheres em gestão e administração.





