Fiat Strada reduz preços e pode ser encontrada a partir de R$ 97.990

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

A Fiat diminuiu os valores da picape em todas as versões, com reduções que chegam a R$5 mil

A Fiat diminuiu os valores da picape Strada em todas as versões, com reduções que chegam a R$5 mil. Além disso, foram feitas adequações nos pacotes de opcionais. A Fiat Strada Endurance 1.4 CS pode ser encontrada a partir de R$ 97.990.

A picape traz a versão Volcano com redução de R$5 mil tanto manual como automática, passando a custar R$110.990 e R$117.990, respectivamente. Já a Freedom Cabine Dupla (CD) saiu de R$111.990 para 108.990, um desconto de R$ 3 mil.

A versão topo de linha, a Ranch, passou a custar R$125.990, uma diminuição de R$ 2 mil. O mesmo valor reduzido também se aplica a Freedom Cabine Plus, que ficou por R$108.990 e a Endurance Cabine Plus, versão de entrada que agora custa R$ 97.990.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Novos packs de opcionais

A Fiat traz novos pacotes de equipamentos para a Strada. Quem adquirir a Endurance, pode deixar a picape mais completa com vidros e travas elétricos, brake light, comando elétrico na tampa do combustível, fechadura elétrica da caçamba e alarme, inclusos no Pack Comfort por R$ 1.750.

Outra novidade é o pack Design Tech para a Freedom (tanto a Cabine Plus como a Dupla), que consiste em roda de liga 15” e sensor de estacionamento traseiro por R$ 2.100.

Já a Volcano passa a contar com o pacote adicional Volcano Plus, que traz duas configurações, uma para cada opção de câmbio. O pack da 1.3 manual traz câmera de ré, banco de couro, ar condicionado digital automático e wireless charger por R$ 3.500 e a automática também possui câmera de ré, banco de couro, ar condicionado digital automático além de apoio de braço central por R$ 3.000.

Confira os novos preços públicos da linha da Strada

Fiat Strada Endurance 1.4 CS: R$ 97.990

R$ 97.990 Fiat Strada Freedom 1.3 CS: R$ 103.990

R$ 103.990 Fiat Strada Freedom 1.3 CD: R$ 108.990

R$ 108.990 Fiat Strada Volcano 1.3 CD: R$ 110.990

R$ 110.990 Fiat Strada Volcano 1.3 AT CD: R$ 117.990

R$ 117.990 Fiat Strada Ranch 1.3 AT CD: R$ 125.990

Tags