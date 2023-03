Stellantis permanece na liderança na América do Sul

No acumulado de janeiro e fevereiro, a empresa comercializou cerca de 81 mil veículos no Brasil, com 32,2% de participação de mercado.

A Stellantis mantém a liderança de mercado na América do Sul no primeiro bimestre do ano. No acumulado de janeiro e fevereiro, a empresa comercializou cerca de 81 mil veículos no Brasil, com 32,2% de participação de mercado.

Na Argentina, foram 24.962 unidades emplacadas, com 32,4% de participação e destaque para os modelos Fiat Cronos e Peugeot 208, respectivamente o primeiro e segundo colocados na lista de mais vendidos no país. No Chile, as vendas somaram 6.380 unidades e garantiram a liderança com 11,9% de participação.

No Brasil, a Stellantis encerrou o mês de fevereiro com 36.693 veículos emplacados, com uma participação de mercado de 33%. Com este resultado, a empresa ocupa a liderança de vendas no bimestre, com 81 mil veículos emplacados e uma participação de 32,2% nas vendas totais no período.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os 10 modelos mais vendidos no bimestre, quatro são da Stellantis: a picape Fiat Strada, que é o veículo mais vendido no Brasil, além dos Fiat Argo e Mobi e do Jeep Compass.

Fiat garante a liderança do mercado

A Fiat encerrou o mês de fevereiro como a marca mais vendida no Brasil, com 22,1% de participação de mercado e 26.598 unidades emplacadas. A Fiat Strada também se posicionou como o veículo mais vendido do Brasil, tanto no resultado mensal como no do primeiro bimestre de 2023.

No acumulado de janeiro e fevereiro, a marca também se mantém à frente de todos os concorrentes, com 21,9% de participação, mais de 55 mil unidades emplacadas e três modelos entre os 10 mais vendidos do Brasil.

A picape Fiat Strada lidera as vendas acumuladas, com 13.837 unidades, enquanto o Argo está na sexta posição (8.818) e o Mobi no nono lugar do ranking (8.282).

A Jeep garantiu a liderança do segmento de SUVs com 17.578 mil unidades emplacadas e 7% de participação de mercado no acumulado do primeiro bimestre. O Jeep Compass teve 8.569 unidades emplacadas no bimestre, posicionando-se na lista dos 10 modelos mais vendidos do mercado.

A marca Ram encerou o bimestre com 1.261 unidades emplacadas. As marcas Peugeot e Citroën somadas alcançaram cerca de 7 mil emplacamentos, com 2,8% de participação de mercado.

Tags