Ram cresce 417% no acumulado do ano, segundo a Fenabrave

A Ram contabilizou a venda de 668 unidades em fevereiro, resultado superior ao mês de janeiro. Com isso, são 1.261 novas picapes registradas, o que representa um crescimento de 417% sobre os números do primeiro bimestre de 2022. Os dados são do levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Analisando o mercado premium do mês passado, a Ram foi a segunda marca mais emplacada, com todos os quatro produtos à venda no País dentro do top 10 de modelos.

O maior destaque continua sendo a Ram 3500 na vice-liderança, com 239 unidades. Além da topo-de-linha, também se destacaram a Classic (5º), a 2500 (6º) e a 1500 (8º).

No acumulado do ano, a Ram ocupa a terceira colocação entre as marcas premium com maior número de emplacamentos, com a Ram 3500 também em terceiro na lista de veículos desse nicho de prestígio.

