Audi do Brasil lança nova fase do programa Audi Exclusive

A Audi do Brasil anunciou a nova fase do programa Audi Exclusive para personalização de veículos, que permite aos clientes customizar os modelos com tonalidades exclusivas na carroceria e no interior, oferecendo, segundo a marca, até 1 quintilhão de possibilidades de combinações. A personalização dos modelos tem preços a partir de R$ 5.500.

O programa está disponível em algumas concessionárias da marca espalhadas pelo Brasil e também no site da Audi. O Audi Exclusive será disponibilizado em toda a linha esportiva RS, que atualmente conta com os modelos RS 5 (somente pintura externa), RS 6 Avant, RS Q8 e RS e-tron GT (pintura externa e combinações internas).

O veículo poderá ser configurado na concessionária com a possibilidade de atendimento exclusivo e personalizado com os especialistas de produto da Audi do Brasil. Os "Flying Doctors" visitam pessoalmente as concessionárias da marca em todo o País para auxiliar os clientes a configurar o veículo.

O programa Audi Exclusive teve início no Brasil em 2020, com a personalização da pintura externa de veículos da linha RS e do icônico R8. Com a expansão da personalização para os detalhes do interior do veículo nesta nova fase, o objetivo da marca é oferecer aos clientes uma experiência de maior sinergia e imersão no veículo.

Entre as opções de cores disponíveis para a cabine estão Cognac, Marrom Havana, Prata Diamond, Branco Alabaster, Cinza Rock; Azul Ocean, Cinza Jet, Azul Alaska, Verde Iguana, Vermelho Crimson e Amarelo Calendula.

Após a customização na concessionária o pedido é encaminhado à fábrica da Audi AG onde os modelos são produzidos e personalizados já na linha de montagem. O prazo previsto de entrega é entre dois e quatro meses, adicionais ao prazo regular de fabricação do veículo, conforme o nível de personalização escolhido pelo cliente.

