Premiação internacional inédita contempla o carro-conceito do futuro

Será que ainda existe revestimento de bancos que desfiam as meias das mulheres? Será que a ótica feminina diverge tanto da masculina ao estabelecer critérios para avaliar um automóvel? O que justificaria a criação de um prêmio que indica o melhor carro do mundo sob o ponto de vista das mulheres? Pois ele foi efetivamente estabelecido em caráter mundial, acredite se quiser.

A verdade é que existem centenas de prêmios para os melhores carros disso e daquilo, entre regionais, nacionais e internacionais. Toda hora pipoca mais um. Entretanto, surgiu o primeiro que contempla a mobilidade futura, para carros-conceito que sinalizam o desenvolvimento veicular. Foi criado em 2019 na Coréia do Sul pelo Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), o principal instituto universitário de ciência e tecnologia do país.

O prêmio Future Mobility of the Year (FMOTY) é um reconhecimento internacional aos fabricantes de automóveis que contribuíram para a evolução de carros-conceito que se adaptam à mobilidade da sociedade futura. Ao contrário de todos os demais que valorizam o carro no presente.

A ideia do Kaist é reconhecer a transformação revolucionária, premiar os carros-conceito que cada montadora desenvolve para mostrar novas ideias e tecnologias. Recursos importantes que inspiram a sociedade a encontrar alternativas e futuros sustentáveis da mobilidade automóvel.

O Prêmio tem três categorias principais de mobilidade: Pessoal, Privada e Pública&Comercial.

O júri é composto por 16 jornalistas dos principais países e o colunista do O POVO, Boris Feldman, é o único brasileiro. Apesar de raramente aceitar convites para participar como jurado das dezenas de promoções do gênero, o colunista comenta ter aberto a exceção para o FMOTY, por considerá-la consistente e oportuna.

Resultados 2023

Na categoria de automóveis, quem levou o prêmio foi o BMW Vision Dee. Outros classificados, o Citroen Oli e o Mercedes Benz EQXX. Nas categoria Publico&Comercial, o principal troféu foi para o Toyota Hilux H2 Fuel Cell Prototype, à frente do Tevva 19-ton Hydrogen-electric Truck e do Dodge RAM EV.

