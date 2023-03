Nissan trabalha para expandir tecnologia V2X em todo o mundo

A Nissan está trabalhando para expandir a tecnologia de recarga bidirecional (V2X) em todo o mundo. A V2X permite que o veículo elétrico desempenhe o papel de um carregador móvel e armazene energia renovável.

Por conta dos impactos do fornecimento de energia, os veículos elétricos equipados com a tecnologia V2X desempenham funções como racionalizar a conta de energia elétrica, devolver energia à rede ou estabilizar o sistema em horários de pico.

Em testes realizados em diversas partes do mundo a Nissan está trabalhando para permitir que os veículos elétricos sejam utilizados como carregadores bidirecionais por meio da tecnologia V2X.

Como funciona a tecnologia V2X?

A tecnologia V2X inclui os sistemas de recarga do tipo V2H (do veículo para a residência), V2B (do veículo para o edifício) e V2G (do veículo para a rede). Estes sistemas bidirecionais permitem que a bateria dos veículos elétricos transfira sua própria energia para outras fontes – como uma casa, empresa ou até mesmo a rede pública – para recuperá-la mais tarde, fazendo a recarga novamente pela rede pública.

