Jeep segue líder entre os SUVs no primeiro bimestre do ano

No mês de fevereiro, a marca conquistou 19,2% do segmento de SUVs

No encerramento do primeiro bimestre de 2023, a Jeep garantiu a liderança do segmento de SUVs com 17.578 mil unidades emplacadas. A marca conquistou em fevereiro, 19,2% de share entre os SUVs e 9.054 emplacamentos, o que a colocou como a quinta marca que mais vende no mercado brasileiro, com 7,5% de participação, considerando todos os segmentos.

Ainda durante o mês de fevereiro, o Jeep Commander garantiu, mais uma vez, a liderança do seu segmento, com 35% de market share e 1.577 unidades comercializadas.

Além disso, o Commander alcançou a marca de 40 mil unidades produzidas e comemorou o feito no Galo da Madrugada, festividade típica da cultura pernambucana e que a Jeep foi uma das patrocinadoras oficiais.

Com 43% de share, o Jeep Compass manteve a liderança com folga do segmento de C-SUVs durante o mês de fevereiro. Foram 4.430 unidades comercializadas, o que corresponde a mais de mil unidades à frente do segundo colocado. Considerando os dois primeiros meses do ano, o Compass emplacou 8.569 unidades.

Tanto em fevereiro, como no acumulado do ano, o Jeep Compass garantiu seu lugar na lista dos TOP 10 modelos mais vendidos do mercado, considerando todos os segmentos.

Os resultados da Jeep ganharam força com as vendas do Jeep Renegade, que obteve em fevereiro 9,5% de participação no concorrido segmento dos B-SUVs, com 3.019 unidades vendidas. Jeep Wrangler e Gladiator completaram os números da marca no mês.

