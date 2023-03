Hyundai releva teaser de nova versão do SUV Creta

Repórter Anuário do Ceará

SUV mais vendido do Brasil em 2023 exibe sua silhueta em vídeo publicado nas redes sociais da marca

A Hyundai compartilhou nesta quinta-feira, 2, em suas redes sociais, um teaser sobre o Hyundai Creta, SUV mais vendido do Brasil em 2023, indicando novidades para o modelo. Nas imagens, é possível ver apenas a silhueta característica do SUV da marca.

A postagem traz a legenda “A noite em sua versão mais exclusiva”, sugerindo o que podem ser características do veículo, e reforça o mês de março como o definido para a chegada da novidade.

A Hyundai disponibilizou também um site pelo qual as pessoas podem se inscrever para receber informações em primeira mão.

Mais conteúdos serão divulgados nos próximos dias, nos perfis da Hyundai no Instagram, Facebook e no canal do Youtube.

