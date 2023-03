Fiat Strada é o veículo mais vendido do Brasil em 2023

O Fiat Strada é o veículo mais vendido do Brasil, tanto no resultado mensal como no do primeiro bimestre de 2023. Além disso, a Fiat conquistou a liderança do mercado brasileiro garantindo, em fevereiro, 22,1% de market share e 26.598 unidades emplacadas, mais de 8 mil à frente da segunda colocada.

No mês, a marca emplacou três modelos entre os 10 mais vendidos do Brasil. A Strada foi a número um do mercado com 6.837 unidades vendidas, Argo ficou com a quinta posição com 4.537 emplacamentos e o Mobi em oitavo lugar com 4.074 unidades comercializadas. A Fiat seguiu líder nos segmentos hatches (27,6%), picapes (48,5%) e vans (32,6%).

No acumulado do ano, a Fiat fechou como a número um do pódio, com 21,9% de participação e mais de 55 mil unidades emplacadas. Ainda conquistou três posições entre os top 10 modelos mais vendidos do Brasil, com a Strada no topo (13.837 unidades), o Argo em sexto (8.818) e o Mobi em nono (8.282).

