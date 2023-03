Peugeot firma parceria com a Housi para compartilhamento de veículos elétricos

A Peugeot firmou parceria com a Housi para expansão do serviço de compartilhamento de veículos na cidade de São Paulo. Sistema inaugurado com o lançamento do Novo Peugeot e-2008, já está disponível em três pontos da rede de supermercado do Grupo St Marche e, conta agora, com outra estação na unidade Faria Lima da Housi.

O serviço de compartilhamento de veículos é uma das ações que englobam o ecossistema de mobilidade elétrica da Peugeot para o Brasil. Concebidas a partir do mapeamento da jornada da eletrificação, as ações visam identificar as principais necessidades e antecipar soluções.

A Housi se une à Peugeot e a UCorp visando atender as novas demandas do mercado de mobilidade e mudança no comportamento do usuário.

O sistema de compartilhamento de veículos tem como objetivo proporcionar uma experiência 100% digital, intuitiva e diferenciada, além de incentivar o conceito de mobilidade sustentável descomplicada e fluida.

Para utilizar o serviço, basta instalar o aplicativo Flou (IOS e Android) e se cadastrar. Após baixar o app, será necessário realizar o login, inserir uma CNH válida e um cartão de crédito.

Os modelos da Peugeot possuem o sistema i-Cockpit 3D, além de iluminação de faróis Full LED e formato de dentes de sabre na parte inferior.





