Nissan Ambition 2030: marca anuncia estratégia de eletrificação

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

A Nissan pretende democratizar os veículos elétricos e modelos equipados com sua tecnologia de motorização e-Power

A Nissan está anunciando novas iniciativas relacionadas à sua estratégia de eletrificação. A marca informa que tem a meta de aumentar as possibilidades de mobilidade por meio de sua visão de longo prazo Nissan Ambition 2030, anunciada em 2021.

Com isso, a marca pretende democratizar os veículos elétricos e modelos equipados com sua tecnologia de motorização e-Power. Além disso, como parte da visão Nissan Ambition 2030, a empresa anunciou o plano de lançar 23 veículos eletrificados – incluindo 15 modelos elétricos – até 2030.

A Nissan revisou esse e deve aumentar o número de modelos com o lançamento de 27 novos veículos eletrificados, incluindo 19 novos modelos elétricos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como resultado, o mix de modelos eletrificados das marcas Nissan e Infiniti deve aumentar para mais de 55% até 2030 em todo o mundo, em comparação com a previsão anterior de 50%.

Para enfrentar as rápidas mudanças no mercado, a Nissan pretende lançar um veículo elétrico criado especificamente para a China em 2024. Na Europa, a Nissan vai continuar seus planos robustos de eletrificação e também vai explorar uma colaboração ainda mais forte com a Aliança.

Tags