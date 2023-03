Stellantis fará investimento em cobre na Argentina

A Stellantis anunciou nesta segunda-feira, 27, que fará investimentos de US$ 155 milhões em projeto localizado na Argentina, que contribui para o plano da Companhia de tornar-se carbono neutra até 2028. A Companhia está adquirindo participação acionária de 14,2% na McEwen Copper, subsidiária da mineradora canadense McEwen Mining, que possui os projetos Los Azules na Argentina, e Elder Creek em Nevada, nos Estados Unidos.

O cobre é uma matéria-primeira estratégica para o futuro da mobilidade elétrica e estima-se que a demanda global pelo metal condutor triplicará nos próximos anos. A marca declara que ao fazer este investimento, poderá suprir parte da demanda de cobre projetada a partir de 2027.

Com esta participação, a Stellantis será a segunda maior acionista da McEwen Copper’s, junto com a Rio Tinto, por meio de sua venture de tecnologia de lixiviação de cobre, Nuton. Los Azules planeja produzir 100 mil toneladas anuais de cobre cátodo com 99,9% de pureza a partir de 2027 e as reservas podem assegurar a operação por pelo menos 33 anos.

O anúncio reforça a participação da América do Sul na implementação do plano estratégico de longo prazo Dare Forward 2030 da Stellantis, que prevê atingir 100% de participação de veículos elétricos (BEV) no mix de vendas de carros de passeio na Europa e de 50% no mix de vendas de carros de passeio e comerciais leves nos Estados Unidos até 2030.

Segundo a marca, no Brasil, a participação dos veículos de baixas emissões (LEV) será de aproximadamente 20% até o final da década.

