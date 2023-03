Nissan Argentina começa a exportar para o Chile

A Nissan Argentina iniciou as exportações para o Chile. Mais de 50 caminhões cruzarão a Cordilheira dos Andes transportando 300 picapes Nissan Frontier, que no mercado chileno é comercializada com o nome de Navara, formando o primeiro lote de caminhonetes produzidas na Fábrica Santa Isabel com destino ao Chile.

A Nissan Frontier é produzida segundo a norma de emissões Euro 6. Com a incorporação deste tipo de motorização, a Nissan produz veículos que emitem menos gases de escape e partículas contaminantes. Esta estratégia faz parte dos compromissos assumidos mundialmente pela montadora japonesa por meio de seu plano de ação para o clima chamado de Green Program 2022.

A história da Nissan Argentina como montadora e exportadora de automóveis começou em 2015, com um investimento de US$ 600 milhões para produzir a picape na província de Córdoba. Em 2018, iniciou a produção destinada ao mercado local e de exportação para o Brasil.

Em 2020, foram anunciados novos investimentos de US$ 130 milhões como complemento ao aporte inicial. No início de 2022, foi anunciada a abertura das exportações para a Colômbia e Chile, segundo a normativa de emissões Euro 6. Em janeiro de 2023, foram inciadas as exportações para a Colômbia.

Em 2022, a versão renovada da Nissan Frontier foi eleita como a "Melhor Picape do Ano" no "Car Awards 2023", no Prêmio Autodata e na premiação "Top Car TV Awards" do Brasil. Já na Argentina ela foi reconhecida na categoria "Picape e Comercial Leve" no Prêmio Autocosmos 2022.

