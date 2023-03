Mercedes-Benz lança novas versões da linha Sprinter a partir de R$ 221.200

As novas versões 417 e 517 da linha Sprinter estão disponíveis em todos os concessionários da marca no Brasil

A Mercedes-Benz Vans lança as novas versões 417 e 517 da linha Sprinter com o motor a diesel de quatro cilindros OM654 no mercado brasileiro. As novas versões 417 e 517 da linha Sprinter estão disponíveis em todos os concessionários da marca a partir de R$ 221.200.

Em 2022, a marca divulgou a linha Street 315 com essa motorização e, agora, a novidade chega em todo o portfólio da Sprinter no País, contemplando os modelos Sprinter Truck, Furgão e Van de Passageiro.

Os veículos contam com 170 cv de potência e 40,8 de torque, representando 4% e 12% a mais desses atributos, respectivamente, se comparados às versões anteriores.

Segundo a marca, a geração de motores OM654 foi desenvolvida com características de melhor desempenho e menores vibrações. Visando reduzir o atrito do motor, o bloco é 100% de alumínio e conta com a combinação de pistões em aço com perfil escalonado, além do revestimento da parede do cilindro Nanoslide.

Novas cores

Os veículos apresentam as novas cores, Cinza Sólido e Cinza Selenita, com o intuito de ampliar as opções disponíveis no portfólio da marca. Com isso, a linha Sprinter passa a contar com três opções em pintura sólida e cinco opções em pintura metálica.





