Fiat Cronos completa cinco anos com quase 270 mil unidades vendidas na América do Sul

O Fiat Cronos chegou ao mercado fazendo parte da renovação da gama de veículos sedãs da Fiat. Produzido na fábrica de Ferreyra, em Córdoba, na Argentina, o modelo, que já teve quase 270 mil unidades comercializadas na região, acaba de completar cinco anos desde seu lançamento, em fevereiro de 2018. Já são cerca de 145 mil veículos vendidos no Brasil. Ele garantiu a segunda posição entre os sedãs no País em 2022, com aproximadamente 42 mil unidades, avanço de quase 50% em relação ao ano anterior.

Na Argentina o Cronos é líder do mercado de automóveis há 31 meses consecutivos. Foram mais de 38 mil unidades emplacadas em 2022, o que permitiu à Fiat ser a segunda marca mais vendida do país vizinho. Foram produzidos mais de 280 mil Cronos desde o início de sua fabricação em Córdoba.

Além de estar presente na Argentina e no Brasil, o modelo também é exportado para outros oito países na América Latina.

Com a chegada do MY23 com novos câmbio e motor, além de novo design, o Cronos passou a ser o sedã automático mais econômico do Brasil em uso urbano com câmbio CVT aliado ao motor Firefly 1.3 e ainda se tornou o sedã com motor 1.0 aspirado mais econômico do País em uso urbano com os motores Firefly 1.0 e 1.3.

A linha 2023 do modelo conta atualmente com cinco versões: Cronos 1.0, Cronos Drive 1.0, Cronos Drive 1.3, Cronos Drive 1.3 Automático e Cronos Precision 1.3 Automático.

