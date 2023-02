Peugeot apresenta nova tecnologia híbrida na Europa

O novo sistema Hybrid concebido pela Stellantis, será oferecido nos Peugeot 3008 e 5008, no mercado europeu. O sistema completará a família incluindo os híbridos recarregáveis, 100% elétricos e os modelos à combustão.

O sistema Peugeot Hybrid 48V é composto por um motor a gasolina PureTech de 136 cv de nova geração, associado a uma caixa eletrificada de dupla embreagem de 6 velocidades que incorpora um motor elétrico.

A bateria recarrega durante a condução, o que oferece uma redução até 15% no consumo de combustível (de 126 g de CO2/km no 3008 e de 128 gr de CO2/km em 5008). Na condução urbana, um SUV do segmento C equipado com o sistema Hybrid pode, portanto, operar mais de 50% do tempo no modo 100% elétrico de emissão zero.

Operação

O condutor é informado do funcionamento do sistema híbrido através do painel de instrumentos Peugeot i-Cockpit®, a ativação dos vários modos é totalmente automática.

Na condução diária, os motores de combustão interna e elétricos trabalham em conjunto ou separadamente para otimizar o consumo de energia. Durante forte aceleração, o motor elétrico fornece torque adicional ao motor a gasolina em baixas rotações.

Durante a desaceleração, o motor a gasolina desliga e o motor elétrico transforma-se em gerador para recarregar a bateria de 48V.

Economia de combustível

O modelo proporciona até 15% de economia de combustível e de 126 g de CO2/km no 3008 e 128 g no 5008. Em comparação com um motor a gasolina não eletrificado com características comparáveis, o motor Hybrid permite uma economia média de combustível de 1 litro/100 km em um SUV do segmento C (ciclo misto WLTP).

Quando a carga da bateria o permite, o sistema Hybrid permite arrancar, manobrar e deslocar-se a baixa velocidade em trânsito intenso em modo 100% elétrico. Na condução urbana, os Peugeot 3008 e 5008 Hybrid podem funcionar mais de 50% do tempo em modo 100% elétrico zero emissões.

Em velocidades mais altas (até 145 km/h), o motor de combustão interna para quando o motorista solta o pedal do acelerador em velocidade constante e durante desacelerações.

Principais elementos do sistema híbrido de 48V

Todas as peças que compõem o novo motor estão localizadas sob o capô, com exceção da bateria de 48V que está instalada sob o banco dianteiro esquerdo dos Peugeot 3008 e 5008.

Motor 1.2l PureTech a gasolina:

Esta é uma nova geração de motores a gasolina PureTech desenvolvidos para integrar-se de forma ideal com a hibridização:

• 3 cilindros e 1199 cm3,

• Potência 136 hp (100 kW) a 5500 rpm,

• Torque 230 Nm a 1750 rpm,

• Turbo de geometria variável melhorando o conforto do motor,

• Cadeia de distribuição (controle de custos de manutenção),

• Operação de acordo com o ciclo Miller que melhora a eficiência térmica da combustão,

• Norma Euro 6.e.

A caixa de velocidades e-DCS6 (Dual Clutch System)

O motor Peugeot Hybrid 48V incorpora uma nova caixa eletrificada de dupla embreagem de 6 velocidades sem quebra de binário especialmente concebida para sistemas híbridos. A carcaça da caixa de câmbio também abriga o motor elétrico, o inversor e o computador.

O motor elétrico e-Motor

O motor elétrico síncrono de imã permanente, integrado à caixa de câmbio, desenvolve uma potência máxima de 21 kW (28 cv) e um torque de 55 Nm. Ele permite que o veículo seja movido em modo 100% elétrico para baixas demandas de torque e o motor de combustão interna para limitar o seu consumo.

Nas fases de desaceleração, este motor atua como gerador para recarregar a bateria de 48V do sistema híbrido. Também garante a partida principal do motor de combustão interna com o auxílio da correia de partida.

O motor de partida com alimentação de 48V garante o reinício do motor térmico por meio do cinto de acessórios.

A bateria híbrida de 48V

A bateria de íons de lítio de 48V tem uma capacidade bruta de 898 Wh, uma capacidade disponível de 432 Wh e tem uma garantia original de 8 anos/160.000 km.

A bateria de 48V é instalada sob o banco dianteiro esquerdo, uma configuração que oferece muitas vantagens em relação a uma instalação traseira e permite:

• Preservar completamente a habitabilidade;

• Manter todo o volume do porta-malas;

• Otimizar as perdas de energia relacionadas ao comprimento dos cabos;

• Preservar as sensações de condução graças à boa distribuição do peso (bateria no centro do veículo).

Duas redes elétricas

Os Peugeot 3008 e 5008 incorporam duas redes elétricas. Uma rede de baixa tensão de 12V para alimentar os equipamentos do carro e uma rede de alta tensão de 48V para alimentar o sistema híbrido.

A produção de eletricidade só é assegurada pelo e-motor 48V. Um conversor de tensão DC permite que a eletricidade produzida seja transferida para a rede de 12V do carro.

Equipamento específico

Os modelos Peugeot equipados com a nova motorização Hybrid dispõem de um visor específico. O painel de instrumentos digital exibe a condução 100% elétrica (conta-rotações em azul), o fluxo de energia no sistema, o nível de carga da bateria, seu status operacional por meio de um medidor de energia (Carga, Eco, Potência) e a porcentagem da distância percorrida no modo elétrico instantaneamente ou no final do curso.

Além disso, esses modelos serão equipados com Approaching Vehicle Alert System (AVAS), que emite um som de até 30 km/h para avisar pedestres e ciclistas da aproximação do veículo.

Este motor substitui o PureTech 130 EAT8 e em breve estará disponível em outros modelos da gama Peugeot, comercializados em Europa. Ainda não há previsão de exportação dessa tecnologia para outros países.

