Parceria entre Valeo e BMW vai criar sistema de estacionamento autônomo

A empresa Valeo firmou parceria com a BMW para o desenvolvimento da tecnologia de estacionamento autônomo nível 4 – que torna possível estacionar um automóvel sem motorista a bordo.

O acordo de cooperação estratégica, assinado recentemente entre as empresas, deve se concentrar no desenvolvimento da tecnologia, visando a experiência do usuário.

O sistema funciona da seguinte forma: o condutor deixa seu veículo na entrada de um estacionamento fechado e o carro assume sozinho a tarefa de localizar uma vaga, dirigir-se até ela e realizar as manobras necessárias para estacionar corretamente. No retorno do motorista o veículo faz o processo inverso, ou seja, sai da vaga e vai até o condutor, tudo de forma autônoma e utilizando diversos sensores, sistemas e softwares inteligentes.

De acordo com a parceria, para otimizar mais o tempo de estacionamento, serviços adicionais como carregamento (no caso de veículos híbridos ou elétricos) e/ou lavagem totalmente automatizadas também podem ser implantados em conjunto.

Também estão previstos na parceria, que envolverá mais de uma centena de especialistas em pesquisa e desenvolvimento das duas empresas, a instalação de pontos de carregamento em locais públicos e estacionamentos.

“Estamos muito orgulhosos por mais este acordo de cooperação entre o Grupo BMW e a Valeo, agora para o desenvolvimento de um sistema completo de estacionamento autônomo Nível 4. Em breve mais essa comodidade deverá estar nos veículos de produção em série da BMW”, ressaltou Marc Vrecko, presidente do Grupo de Negócios de Sistemas de Conforto e Assistência à Direção da Valeo.

No ano passado as empresas haviam firmado outro acordo de cooperação para o fornecimento de sistema chamado Advanced Driver-Assistance System (Adas) ou sistema avançado de assistência ao motorista, em tradução livre. Além de sensores e softwares de estacionamento e manobras para os novos modelos que serão produzidos na plataforma “Neue Klasse" da montadora.

