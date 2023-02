"Número sagrado": Peugeot celebra 40 anos do modelo 205

Nesta sexta-feira, 23, a Peugeot celebra 40 anos do modelo 205, lançado em 24 de fevereiro de 1983. Assim que foi lançado, o Peugeot 205 ganhou o apelido de "número sagrado" por conta de uma estratégia de marketing da marca.

A história do Peugeot 205 é inseparável de Jean Boillot, membro do conselho de administração da marca no final da década de 1970. Foi ele quem surgiu com o projeto de um novo carro pequeno, acessível e confortável tanto na cidade quanto nas estradas rurais.

Embora a maioria dos modelos da Peugeot anteriores tivessem sido desenhados pela Pininfarina, foram os estilistas que venceram o concurso interno, com um design muito mais "moderno e fluido".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Foi um projeto que inaugurou alguns sinais distintivos que seriam encontrados em futuros modelos da marca, por exemplo, a grade com barras horizontais e a faixa entre as luzes traseiras.

O primeiro compacto movido a diesel

Segundo a Peugeot, tecnicamente, o modelo 205, foi primeiro carro da marca a adotar barras de torção na traseira, a fim de liberar mais espaço no compartimento de passageiros.

Também foi o primeiro carro a receber a nova família de motores XU, nomeadamente o XUD7, um motor de quatro cilindros de 1.769 cm³ com 60 cv, tornando o Peugeot 205 o primeiro pequeno automóvel francês a diesel e sobretudo o primeiro pequeno modelo a diesel a oferecer uma performance equivalente à dos seus homólogos a gasolina, mas com consumos muito inferiores (3,9l/100km em média).

De 45 a 200 cavalos de potência

O Peugeot 205 foi o primeiro pequeno Peugeot a receber uma gama ampla e variada de motores - de 45 a 200 cavalos de potência - e uma caixa de velocidades automática. Desde o seu lançamento em 1983, ele veio com quatro motores a gasolina e um diesel.

No ano seguinte, a gama foi aumentada para incluir os lendários GTI e Turbo 16, assim como uma carroçaria de três portas. Seguiu-se uma gama de versões, desde as mais acessíveis, como a Junior de 1986 com assentos em jeans, até às mais chiques, como a Lacoste ou a Gentry.

O esporte motorizado foi uma ferramenta poderosa para promover o Peugeot 205 e a marca. Em 1984, a Peugeot entrou na categoria rainha do Campeonato do Mundo de Ralis, o famoso "Grupo B", com o impressionante 205 Turbo 16.

Em 1985 e 1986, o Peugeot 205 Turbo 16 permitiu à Peugeot conquistar o título mundial de construtores e Timo Salonen (1985) e Juha Kankkunen (1986) conquistar o título de pilotos. Com a não existência de mais categorias no "Grupo B", no final de 1986 a Peugeot entrou como o 205 T16 no evento Paris-Dakar.

Desafio ganho em 1987 e 1988, onde o Peugeot 205 T16 foi especialmente adaptado e venceu o famoso rally-raid, primeiro nas mãos de Ari Vatanen, depois conduzido por Juha Kankkunen.

Em 1998, após 15 anos de carreira e 5.278.050 unidades produzidas, o Peugeot 205 saiu de linha. Segundo a marca, o "número sagrado" da Peugeot, construiu as bases de uma linha de carros urbanos de sucesso, o Peugeot 206, o Peugeot 207 e hoje o Peugeot 208.

Datas-chave para o Peugeot 205

24 de fevereiro de 1983: Lançamento da versão de 5 portas do Peugeot 205

Lançamento da versão de 5 portas do Peugeot 205 1984: lançamento do Peugeot 205 de 3 portas e do Peugeot 205 GTI 1.6 105bhp, comercialização do Peugeot 205 Turbo 16, primeira vitória no Campeonato do Mundo de Ralis (Finlândia)

lançamento do Peugeot 205 de 3 portas e do Peugeot 205 GTI 1.6 105bhp, comercialização do Peugeot 205 Turbo 16, primeira vitória no Campeonato do Mundo de Ralis (Finlândia) 1985: o Peugeot 205 Turbo 16 é Campeão do Mundo de Ralis (com Timo Salonen), o milionésimo Peugeot 205 sai da fábrica de Mulhouse

o Peugeot 205 Turbo 16 é Campeão do Mundo de Ralis (com Timo Salonen), o milionésimo Peugeot 205 sai da fábrica de Mulhouse 1986: lançamento do Peugeot 205 Cabriolet, do GTI 115 e 130bhp, o Peugeot 205 Turbo 16 é Campeão do Mundo de Ralis (com Juha Kankkunen)

lançamento do Peugeot 205 Cabriolet, do GTI 115 e 130bhp, o Peugeot 205 Turbo 16 é Campeão do Mundo de Ralis (com Juha Kankkunen) 1987: o Peugeot 205 recebe um novo painel, o Peugeot 205 Turbo 16 vence o Paris-Dakar

o Peugeot 205 recebe um novo painel, o Peugeot 205 Turbo 16 vence o Paris-Dakar 1988: lançamento do Peugeot 205 Rallye, segunda vitória do Peugeot 205 Turbo 16 no Paris-Dakar

lançamento do Peugeot 205 Rallye, segunda vitória do Peugeot 205 Turbo 16 no Paris-Dakar 1989: lançamento do Peugeot 205 Roland Garros

lançamento do Peugeot 205 Roland Garros 1990: ligeira reestilização (indicadores e luzes traseiras), lançamento do Peugeot 205 Diesel Turbo (78bcv)

ligeira reestilização (indicadores e luzes traseiras), lançamento do Peugeot 205 Diesel Turbo (78bcv) 1993: Fim da produção do Peugeot 205 GTI

Fim da produção do Peugeot 205 GTI 1995: Fim da produção do Peugeot 205 Cabriolet

Fim da produção do Peugeot 205 Cabriolet 1998: o Peugeot 205 é substituído pelo Peugeot 20

O Museu de L’Aventure Peugeot em Sochaux - FR está com uma exposição com inúmeros arquivos de fotografias e vídeos e a apresentação de uma dúzia de modelos Peugeot 205.

Tags