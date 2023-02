Mercedes-Benz e Moncler revelam o Projeto Mondo G

A peça colaborativa Projeto Mondo G marca a primeira parceria automotiva da Moncler com a Mercedes-Benz, e foi revelada no show Moncler "The Art of Genius" durante a London Fashion Week

A peça colaborativa Projeto Mondo G marca a primeira parceria automotiva da Moncler com a Mercedes-Benz, e foi revelada no show Moncler “The Art of Genius” (a arte do gênio) durante a London Fashion Week.

Com o tema “Art of Imagination” (arte da imaginação, em tradução livre), a peça de arte foi projetada exclusivamente para a colaboração da Mercedes-Benz e da Moncler e combina características do design angular Mercedes-Benz Classe G com as linhas "suaves e fluidas" do tecido da jaqueta Moncler.

Segundo a marca, a fusão dos produtos convida a experimentar a transformação de um objeto anteriormente utilitário em um design especial. Suas dimensões são: 4,6 m de comprimento, 2,8 m de altura, 3,4 m de largura (com rodas) e 2,5 toneladas de peso.

Criado em 1979, as raízes do Mercedes-Benz Classe G estão na exploração de terrenos difíceis. O modelo foi concebido, como um meio de transporte com capacidades fora de estrada.

O Projeto Mondo G é o carro-chefe da campanha que acompanha a co-criação Mercedes-Benz e Moncler com mídia social, out of home (OOH) e recursos de relações públicas para uma ativação global.

A visualização encena uma paisagem de inverno sobrenatural inspirada nos principais temas de durabilidade ao ar livre e oportunidades de descoberta ilimitadas com o Classe G como base do Projeto Mondo G e a jaqueta puffer da Moncler.

O “look and feel” é um universo imaginário que interpreta a obra de arte com momentos fashion por modelos que usam looks conceituais desenhados com itens da coleção Moncler.

O design do cenário da campanha reflete a peça de arte revelada no show “The Art of Genius”, apresentando a capacidade do Classe G e da jaqueta Moncler de resistir mesmo nas condições mais adversas.

