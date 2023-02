Ford terá nova fábrica de baterias de fostato de ferro-lítio nos EUA

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

A Ford anunciou construção da primeira fábrica de baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP) dos Estados Unidos apoiada por uma montadora, com um investimento de US$ 3,5 bilhões. A fábrica irá oferecer uma segunda tecnologia de baterias dentro da linha de veículos elétricos da Ford.

Chamada de BlueOval Battery Park Michigan, a nova fábrica será instalada em Marshall, Michigan, e deve iniciar a produção em 2026. Ela será uma subsidiária controlada pela Ford, com possibilidade de expandir a capacidade de produção.

De acordo com a marca, somando os US$ 3,5 bilhões, a Ford e seus parceiros investiram US$ 17,6 bilhões na produção de veículos elétricos e baterias nos EUA desde 2019.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Ford declara trabalhar para produzir 600.000 veículos elétricos por ano até o final de 2023 e 2 milhões globalmente até o final de 2026, como parte do seu plano Ford+.

A introdução de baterias LFP permitirá à Ford aumentar a produção de veículos elétricos e oferecer mais opções aos clientes, ajudando também a sua divisão de veículos elétricos, Model e, a atingir a meta de uma margem EBIT de 8% até 2026.

As baterias LFP, além de serem mais baratas de produzir que as de níquel-cobalto-manganês (NCM), também permitirão reduzir os custos logísticos e tarifários com a sua localização nos EUA.

Produção em escala

Segundo a marca, as baterias LFP são duráveis e toleram carregamentos frequentes e rápidos, usando menos materiais de alto custo. Com a sua produção em escala, a Ford poderá conter ou reduzir os preços dos veículos elétricos, equipando vários modelos de passageiros e picapes de próxima geração que estão em desenvolvimento.

Antes mesmo da abertura da nova fábrica de baterias, a Ford pretende introduzir as baterias LFP no Mustang Mach-E este ano, e na F-150 Lightning em 2024, para aumentar a capacidade de produção e reduzir o tempo de espera dos clientes.

Como parte desse plano, a Ford firmou um acordo com a Contemporary Amperex Technology (CATL) – uma das principais fabricantes de baterias do mundo.

A subsidiária pertencente integralmente à Ford fabricará as células de bateria LFP usando o conhecimento e serviços fornecidos pela CATL, que opera 13 fábricas na Europa e na Ásia. Os engenheiros da Ford integrarão essas células de bateria aos seus veículos.

Esse novo acordo com a CATL aumenta a capacidade de produção de baterias da Ford e a tecnologia disponível por meio de uma série de parcerias – incluindo com a SK On e a LG Energy Solution (LGES).

Cadeia sustentável

A tecnologia de baterias LFP ajuda a reduzir a dependência de minerais críticos, como níquel e cobalto.

A Ford declara que se comprometeu a alcançar a neutralidade de carbono globalmente em seus veículos, operações e cadeia de suprimentos até 2050.

A empresa também diz ser uma das primeiras montadoras americanas a se alinhar com a comunidade internacional para limitar os impactos do aquecimento global como parte do Acordo de Paris.

Além disso, se juntou ao RouteZero, coalizão global que trabalha para ter carros e vans com emissão zero globalmente até 2040 e em mercados líderes como os EUA, Europa e China até 2035.

Tags