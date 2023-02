Ram revela nova Ram 1500 REV em comercial e abre reservas online

No comercial "Eletrificação Precoce", o ator Jason Jones aborda com humor possíveis preocupações de eletrificação que podem pesar na mente das pessoas ao comprar uma picape elétrica

A marca Ram revelou sua nova picape elétrica a bateria: a Ram 1500 REV, como parte dos esforços da marca no chamado "Big Game". O comercial também sinalizou a abertura oficial de reservas para um lugar na fila para encomendar a novidade. As reservas podem ser feitas por meio do site da Ram.

O comercial de 60 segundos, "Eletrificação Precoce", foi ao ar na TV nos Estados Unidos no início do 4º quarto no jogo de futebol americano do último dia 12. O comercial apresenta o ator indicado ao Emmy, Jason Jones, enquanto ele aborda de frente algumas ansiedades potenciais de eletrificação que os consumidores podem ter sobre a compra de um veículo totalmente elétrico, incluindo autonomia, força e capacidade de carga.

Além da estreia da Ram 1500 REV, a marca Ram deu início ao programa pago de membro REV Insider+. Com uma taxa reembolsável única de US$ 100, o programa desbloqueia privilégios que incluem a chance de reservar um lugar na fila para pré-encomenda e acesso exclusivo a eventos, notícias e informações sobre a Ram 1500 REV.

Segundo a Ram, o compromisso da marca em adicionar soluções de eletrificação ao seu portfólio apoia o plano estratégico Dare Forward 2030 da Stellantis, oferecendo soluções de mobilidade inovadoras, limpas, seguras e acessíveis.

"Eletrificação Precoce" foi criado pela marca Ram em parceria com a agência Highdive, sediada em Chicago (EUA), e o diretor Ric Cantor, com produção da Interrogate.

Veja o comercial "Eletrificação Precoce" da Nova Ram 1500 Rev

