Produzido em SP, novo HB20 começa a ser exportado para a Colômbia

Especificação dos veículos exportados conta com motor 1.6 aspirado, com câmbio automático ou manual, nas opções hatchback e sedã

O Novo HB20, produzido exclusivamente na fábrica brasileira da Hyundai em Piracicaba, no interior de São Paulo, começou a ser vendido no mercado colombiano. A expectativa da marca é vender cerca de cinco mil unidades este ano na Colômbia.

O design do novo HB20 traz um para-choque maior, que abriga as setas, os para-lamas e o capô mais horizontais. A traseira do modelo foi, segundo a marca, reestilizada e ampliada, e agora possui lanternas integradas que cruzam o carro de um lado ao outro, em linha com outros modelos recentes da Hyundai, como o novo Tucson e o Elantra.

Possui novo para-choque com elementos em preto fosco, novas lanternas em LED, setas e luzes de ré posicionadas no para-choque.

No Brasil, o HB20 vendeu 96 mil unidades no ano passado, garantindo pela segunda vez consecutiva a posição de carro de passeio mais vendido do País e um dos mais vendidos na América Latina.

Todas as versões exportadas para a Colômbia terão motor 1.6l aspirado. O modelo, oferecido nas carrocerias hatchback e sedã, com câmbio automático ou manual, traz rodas de liga leve diamantadas, seis airbags, câmera de ré, alarme perimétrico, limitador de velocidade, tela multimídia touchscreen de 8 polegadas com funções Apple CarPlay e Android Auto, e saída USB para carregamento rápido nos bancos dianteiros e traseiros.

Os veículos serão comercializados pela representante oficial da marca sul-coreana no País desde 2021, a Astara, que está presente em mais de 80 pontos de venda distribuídos por todo o território colombiano.

