Volvo Car Brasil fecha janeiro como a marca mais vendida do País

A Volvo Car Brasil vendeu 186 unidades do XC40 e do C40 100% elétricos em janeiro deste ano, o que corresponde a 25% de participação no mercado. Além disso, é a marca mais vendida no segmento premium, totalizando 821 unidades comercializadas no mesmo mês.

Entre os SUVs no mercado premium, a participação da Volvo é chega a 38,9%. O modelo XC40 é líder de sua categoria, somando 33,8% de participação. Já o XC60 detém 56,4% em sua categoria, ocupando a primeira colocação.

Eletrificação

A Volvo declara ter um plano de instalação de eletropostos interestaduais e ser a marca que mais investe em infraestrutura de carga de veículos elétricos no País.

Em 2022, a empresa encerrou o ano com mais de 1.000 carregadores AC que carrega veículos híbridos e elétricos. Além de sete eletropostos ultra rápidos instalados em rodovias, que conectam mais de 2.050 km de estradas.

