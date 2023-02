Veja dicas de como abastecer motocicletas com segurança

Uma das principais normas da Agência Nacional do Petróleo (ANP) para motociclistas é descer do veículo na hora de abastecer. A medida pretende garantir a segurança do condutor e dos colaboradores do local de abastecimento, em casos de incêndios e explosões.

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) explica como abastecer motocicletas em postos de combustíveis de forma segura para evitar acidentes.

Fatores que podem levar à explosões e incêndios

Alguns perigos ao abastecer são: vazamento do combustível no motor; energia eletrostática; ou algo metálico (como chaveiro ou zíper de jaqueta), que pode conter energia armazenada e gerar uma faísca que ao entrar em contato com o vapor do combustível.

Abastecendo com segurança

Desça da motocicleta

Ao chegar em um posto de combustível desça da motocicleta enquanto se aproxima da bomba e aguarde o frentista. Apenas o profissional treinado pode fazer esse abastecimento seguro.

Evite o uso do celular

A queda do objeto do chão, o simples toque do aparelho ou o contato dele com o vapor de combustível também pode gerar um incêndio. Antes de abrir o tanque, verifique se o aparelho celular está num lugar seguro como bolso ou mochila.

Desligue o motor

Desligar o motor do veículo é importante para evitar o surgimento de faíscas.

