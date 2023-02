Elétricos: BMW Group anuncia expansão em sua rede de produção global

O BMW Group anuncia sua próxima geração de veículos elétricos: a Neue Klasse. A empresa está investindo na expansão de sua rede de produção internacional.

A fábrica de San Luis Potosí, no México, vai produzir modelos totalmente elétricos para a Neue Klasse no futuro e está estabelecendo sua própria unidade de montagem de baterias de alta voltagem para essa finalidade.

A empresa anunciou, recentemente, um investimento de US$ 1,7 bilhão na expansão de sua unidade de produção em Spartanburg, nos Estados Unidos.

Ao todo, US$ 1 bilhão para os preparativos da produção de veículos elétricos na planta da empresa nos EUA e US$ 700 milhões para a construção de um novo centro de montagem para baterias de alta voltagem próximo à cidade de Woodruff, na Carolina do Sul.

Até 2030, o BMW Group pretende construir pelo menos seis modelos totalmente elétricos nos EUA.

Modelos totalmente elétricos complementam produção no México

Segundo a empresa, no México, o investimento será de 800 milhões de euros. Deste montante, 500 milhões de euros destinam-se à construção de um novo centro de montagem de baterias de alta voltagem, localizado no terreno da fábrica em San Luis Potosí.

O novo centro de montagem ocupa uma área de 85.000 m². Mais de 500 funcionários adicionais trabalharão lá, produzindo baterias de última geração para veículos totalmente elétricos.

Na planta, que entrou em operação em 2019, cerca de 3.000 funcionários produzem o BMW Série 3, o Série 2 Coupé e o novo M2 – em alguns casos, exclusivamente para o mercado global.

A planta é projetada, segundo a marca, para ser flexível, garantindo que apenas pequenos ajustes sejam necessários na carroceria e montagem para incorporar a nova arquitetura do veículo.

Uma das características da Neue Klasse é que a bateria de alta voltagem está diretamente integrada na estrutura do veículo. A montagem em San Luis Potosí está, portanto, sendo ampliada para integrar este novo processo nas operações.

A planta começou com a construção e treinamento de novos funcionários e aumentou o número de aprendizes para este ano. Um segundo turno começará na planta em abril, adicionando outros 500 novos empregos. Cerca de 1.000 funcionários adicionais trabalharão em San Luis Potosí.

BMW iFactory como plano central de produção

A Planta de San Luis Potosí se caracteriza, de acordo com a marca, pela gestão responsável de recursos e medidas de redução de CO2.

A planta também abriga a primeira área de pintura do BMW Group a operar sem produzir águas residuais no processo. A água necessária para o processo de pintura é tratada e reutilizada.

Além disso, a planta fornece apenas energia verde, que ela mesma gera em uma instalação de energia solar de mais de 70.000 m² no terreno da fábrica, complementada por eletricidade de uma fazenda solar externa.

Células cilíndricas BMW recém-desenvolvidas para veículos Neue Klasse

De acordo com a empresa, os modelos da Neue Klasse usarão novas células cilíndricas de bateria de íon-lítio desenvolvidas especificamente para o que será a sexta geração da tecnologia BMW eDrive.

O novo formato de bateria promete aumentar a densidade de energia em mais de 20% e melhorar a velocidade e o alcance do carregamento em até 30%.

Ao mesmo tempo, as emissões de CO2 da produção de células serão reduzidas em até 60%, como resultado de fornecedores de células contarem com energia de recursos renováveis e, no caso das matérias-primas lítio, cobalto e níquel, utilizarem uma certa porcentagem de material secundário, como por exemplo, material já no ciclo.

