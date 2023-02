Parceria: Citroën 2CV ganha versão Playmobil para crianças

A Citroën firmou parceria com a Playmobil, fabricante de brinquedos que está no mercado há quase 50 anos. O Citroën 2CV Playmobil reproduz a silhueta do 2CV, 75 anos após o seu lançamento. O público pode conferir de perto o Citroën 2CV Playmobil no estande da marca, na feira Rétromobile, que ocorre desde o dia 1º e vai até o dia 5 de fevereiro em Paris, na França.

O modelo foi apresentado em pré-estreia no show Rétromobile e está disponível na Playmobil em uma nova versão. A marca informa que o modelo possui 0% de emissões de CO2 no escapamento, por conta da sua propulsão “muscular”, seu peso de cerca de 302 gramas e um comprimento de 28,4 cm.

O 2CV Playmobil possui cor azul celeste e acessórios complementares: um fazendeiro acompanhado de gansos, porco e leiteiras; um motorista com uniforme listrado de marinheiro e um aceno para um contramestre de um filme francês. Além de adesivos reposicionáveis para personalização do Playmobil 2CV.

1948 – O nascimento do 2CV

A primeira apresentação do 2CV ao público foi em 1948 e marcou o início de uma trajetória de 42 anos. Durante esses anos de produção, o modelo teve 5.114.969 unidades produzidas. A Citroën declara que o 2CV tornou-se uma verdadeira lenda.

