Citroën Connect Touchscreen 10’’ é a nova central multimídia do Novo C3

O Novo Citroën C3 ganhou uma nova central multimídia, trata-se do Citroën Connect Touchscreen 10”, que reúne comandos de configuração, rádio, bluetooth e integração com smartphones (Android ou iOS).

Por meio do Citroën Connect Touchscreen 10”, os ocupantes do Novo C3 podem utilizar o Android Auto ou o Apple CarPlay de forma wireless, sem a necessidade de fios, bastando ter um smartphone compatível com a tecnologia, tudo isso em uma tela de 10,25 polegadas.

Segundo a marca, a navegação pela central exibe imagens de alta qualidade e pode ser controlada pela tela sensível ao toque.

Outras características do Citroën Connect Touchscreen 10” são a possibilidade de reproduzir vídeos (com o veículo parado), a vinculação do sistema com os comandos de som no volante (ou seja, sempre haverá botões físicos para controlar o sistema, além dos comandos na tela), sincronização automática do horário e ajuste automático do volume proporcional à velocidade do carro.

A central multimídia do Novo Citroën C3 conta, também, com até três conectores USB de recarga, sendo dois voltados para o banco traseiro e um no console central, próximo ao conector 12V. O software do Citroën Connect Touchscreen também permite atualizações do sistema sempre que necessário.

