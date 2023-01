Novo Jeep Gladiator está à venda em todo o País por R$ 499.990

Picape passa a contar com spray-in bedliner by Mopar, tecnologia que promete mais proteção contra arranhões.

O Jeep Gladiator é o modelo de estreia no segmento de picapes da Jeep. Segundo a marca, a picape possui maior capacidade fora de estrada e se tornou um sucesso de vendas no Brasil.

A Jeep declara que a caçamba de 1.000l de volume de carga da nova linha 2023 ficou mais segura. O Jeep Gladiator conta com o spray-in bedliner by Mopar, tecnologia que promete mais proteção contra arranhões.

Outra novidade é que com o spray abrasivo o interior da caçamba passa a ser preto.

A picape Jeep Gladiator é equipada com tração 4X4 Rock-Trac e chancelada pelo selo Trail Rated, que atesta a força e o DNA aventureiro da marca, informa a Jeep.

A capacidade de reboque ultrapassa três toneladas (são exatamente 3.138kg). Entre as funcionalidades da caçamba estão quatro ganchos e uma tomada elétrica de 220V para uso geral. O modelo também traz faróis dianteiros e de neblina de LED enquanto as luzes de circulação diurna (DRL) formam uma auréola ao redor dos faróis.

Disponível na versão Rubicon, a picape é equipada com motor 3.6L V6 a gasolina, capaz de gerar 284cv de potência e 347 Nm de torque e trabalha associado a um câmbio automático de 8 marchas.

Segundo a Jeep, o Gladiator é a única picape no País que oferece uma experiência open-air, isso porque as portas e teto são removíveis, enquanto o para-brisa, feito com moldura de alumínio, pode ser rebatido.

A picape Gladiator 2023 segue com garantia de 3 anos. Ela está disponível para os clientes em todas as concessionárias Jeep do Brasil e mantém o mesmo preço sugerido no lançamento do modelo: R$ 499.990.

Principais itens de série do Jeep Gladiator Rubicon

Novo spray de proteção na caçamba



Motor 3.6L V6 - Gasolina

284cv e 347Nm

Câmbio automático de 8 marchas

Reboque: 3.138 kg

Caçamba: 1.000L

Tração 4x4 Rock Trak com relação reduzida 4:1

Bloqueio eletrônico dos diferenciais Tru-Lok®

Eixos Dana 44

Nova Câmera Frontal Off-Road

Barra estabilizadora dianteira com desconexão eletrônica

Protetores para Pedra

Rodas de 17” com pneus de uso misto

HDC – Hill Descent Control

Off-Road Pages

Sistema Off-Road+

Freedom Top® – Teto removível na cor da carroceria

Portas Removíveis

Para-brisa rebatível

2 ganchos para reboque frontais e 1 traseiro

Protetores de cárter, transmissão e tanque

Faróis e lanternas em LED

ACC – Piloto Automático Adaptativo

AEB - Aviso de colisão frontal com frenagem de emergência

Monitoramento de pontos cegos

Central Multimídia Uconnect de 8,4”

Apple CarPlay e Android Auto

Navegação GPS

Sistema de áudio Premium “Alpine”

Nove alto falantes e subwoofer

Caixa de som portátil Alpine

Cluster digital de 7”

Portas USB tipo A + C

Sensor de estacionamento traseiro

Câmera de ré

Detector de tráfego cruzado

Assistente de voz Hands Free

Ar-condicionado Digital Dualzone

Chave presencial com partida remota

Monitoramento da pressão dos pneus

Airbags frontais e laterais

ERC e ESC

IBS - Sensor inteligente da bateria

HSA - assistente de partida em rampa

Bancos revestidos em couro

Porta objetos com chave sob o banco traseiro

Sistema de escoamento de água para lavagem interna

Porta da caçamba com 3 posições

Tomada de 220V na caçamba

Ganchos para suporte de carga na caçamba

72 acessórios by Mopar

