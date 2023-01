Veículos elétricos: Audi do Brasil atinge recorde de vendas em 2022

A Audi do Brasil anuncia o recorde de vendas de veículos elétricos no País, com crescimento de 71% em 2022 em relação a 2021. Segundo a marca, é o seu melhor desempenho no segmento desde a introdução da linha e-tron, em 2020.

"Nós temos um planejamento global para a eletrificação da mobilidade que vem sendo aplicado em todos os países nos quais temos operações e consiste no lançamento e aperfeiçoamento de produtos, serviços e no avanço na infraestrutura de carregamento elétrico", afirma Daniel Rojas, presidente e CEO da Audi do Brasil.

Globalmente, em termos de eletrificação, a marca comercializou 118 mil veículos elétricos no total, nos países em que a companhia mantém operações, o que equivale a um crescimento de 44,3% em relação a 2021.

Atualmente, a Audi do Brasil declara ter um dos maiores portfólios de veículos elétricos no País. A linha e-tron foi líder de seu segmento em 2022.

Integram a linha elétrica e-tron os modelos e-tron Performance quattro (a partir de R$ 615.990); e-tron Performance Black quattro (a partir de R$ 637.990); e-tron Sportback Performance quattro (a partir de R$ 646.990); e-tron Sportback Performance Black quattro (a partir de R$ 667.990); e-tron S Sportback quattro (a partir de R$ 844.990) e RS e-tron GT quattro (a partir de R$ 1.069.990).

